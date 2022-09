Streit um Urlaube: Arbeiterkammer Tulln half

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

In Zeiten von großer Teuerung ist die Nachfrage nach Hilfe vonseiten der Arbeiterkammer besonders groß. So suchten im ersten Halbjahr 6.238 Menschen die Bezirksstelle in Tulln auf. Davon wurde in 2.610 Fällen eine konkrete Beratung durchgeführt und in 80 Fällen zog man sogar vor Gericht.

„Ohne unsere Beratung und Rechtsvertretung wären die meisten Betroffenen nicht zu ihrem Geld gekommen“, sagt AKNÖ-Vizepräsident Horst Pammer.

Besonders auffällig scheinen hier die Probleme rund um das Thema Urlaubnehmen. Zum einen wurden seitens der Unternehmen zahlreiche noch offen stehende Urlaube nach Ende eines Dienstverhältnisses nicht ausbezahlt. Zum anderen führte die 6. Urlaubswoche in vielen Fällen zu Problemen.

Auch ein heute 67-jähriger Mann wandte sich an die Arbeiterkammer. Dieser war fast drei Jahre geringfügig für eine Hausverwaltung tätig. Nach dem Ende des Beschäftigungsverhältnisses zahlte ihm die Firma den noch offenen Urlaub jedoch nicht aus.

Die AK zog schließlich vor Gericht und konnte die Auszahlung des noch offenen Betrags, von 1.200 Euro erwirken. Weiters musste das Unternehmen für die Gerichtskosten aufkommen. „Den offenen Betrag hat der Mann mittlerweile erhalten“, berichtet Bezirksstellenleiter Günter Kraft.

Im Hinblick auf mögliche Probleme ersuchen Pammer und Kraft Arbeitnehmer unbedingt, Arbeitszeiten und Urlaube zu dokumentieren. „Ganz wichtig sind Aufzeichnungen! Ohne schriftliche Belege ist es vor Gericht ganz schwierig“, appelliert Pammer.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.