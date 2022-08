Tullner Gemeinderat: Die Hälfte ist geschafft

Werbung

Halbzeit für die 37 Mandatare im Stadtparlament. Zweieinhalb Jahre sind seit der Wahl vergangen, 2025 wird wieder abgestimmt. Die sechs Fraktionen im Gemeinderat ziehen Bilanz und erklären ihre Pläne für die nächsten Monate.

ÖVP: 58,11 Prozent und 23 Mandate

„Grundsätzlich erfordert diese Gemeinderatsperiode besonders hohen Einsatz, denn es ist die klare Linie des Bürgermeisters und seines Teams, einerseits die vielen außergewöhnlichen Belastungen durch die Corona-Pandemie zu stemmen und gleichzeitig die positive Entwicklung der Stadtgemeinde Tulln der letzten Jahre mit voller Kraft weiter zu betreiben“, bilanziert Stadtrat Peter Höckner. Tulln habe es geschafft beim Impfen und Testen „seinen Ruf als innovative Vorzeigestadt zu bestätigen“, so der Stadtrat.

Trotz zeitintensiven Zusatzarbeiten seien die klassischen Aufgaben nicht vernachlässigt worden. Höckner: „Im Gegenteil: Es wurde die Tulln-Strategie 2030, der monatelange Vorbereitungsarbeiten voraus gingen, einstimmig beschlossen. In diesem so wichtigen Entwicklungskonzept wurde unter anderem eine Zäsur festgeschrieben, nämlich dass Tulln nicht mehr in Breite wachsen, sondern nach Innen verdichtet werden soll.“

Ein Auszug aus den Projekte n: die Umgestaltung des Nibelungenplatzes, Investitionen in die Infrastruktur – etwa in den Bereichen Bildung, Betreuung, Freizeit und Verkehr. Ein großer Brocken: Klima- und Umweltschutz – „Tulln baute in dieser Gemeinderatsperiode seine Stellung im Land als führende Klima- und Umweltsschutzgemeinde deutlich aus“, bilanziert der Stadtrat. Auch sozial ist einiges passiert, etwa Unterstützungen für Ukraine-Flüchtende oder die Initiative „Stadt des Miteinanders“.

Höckner: „Das sind Projekte, die den Stempel von Bürgermeister Peter Eisenschenk und des TVP-Teams tragen und dennoch größtenteils einstimmig beschlossen wurden.“

Grüne: 12,33 Prozent und fünf Mandate

„Ein Schwerpunkt war der grüne Platz: Nachdem wir uns dafür eingesetzt haben, dass das Thema einer Volksbefragung unterzogen wird, haben wir dann vor der Abstimmung erfolgreich dafür geworben, dass die große Lösung kommt“, betont Vizebürgermeister und Stadtrat Rainer Patzl.

Seine Partei habe bei fast jeder Sitzung eigene Anträge gestellt, davon wurden auch einige beschlossen. Patzl: „Vor allem im Bereich Verkehr konnten wir die ÖVP bei manchen Punkten bewegen mitzustimmen, wie etwa beim Thema Radwege oder beim Parkverbot am Rathausplatz. Ebenfalls gab es von uns eine Initiative zum Thema ,Raus aus Öl und Gas‘.

Leider sei die ÖVP nicht überall mitgegangen: „So kommt Tempo 30 in der Stadt (vorerst) leider nicht und auch beim Thema ,Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Lager Moria auf Lesbos‘ ließ die ÖVP den Antrag nicht einmal debattieren.“

Weitere Pläne: Die Grünen haben zwei Hauptschwerpunkte für die nächsten zwei Jahre: die Ausarbeitung eines Verkehrskonzepts, das Fußgängern und Radfahrern mehr Platz und Sicherheit bietet. „Hier werden wir vor allem im Zuge der Errichtung des Grünen Platzes darauf achten, dass keine neuen Parkplätze errichtet werden“, so der Vize und: „Weiters wollen wir ein Baumschutzkonzept beschließen lassen, das dafür sorgt, dass in Tulln mehr bestehende Bäume erhalten werden und mehr Bäume gepflanzt werden.“

SPÖ: 12,05 Prozent und vier Mandate

„Eine Halbzeitbilanz zu ziehen ist etwas schwierig, da ja zwei Jahre lang – mit Beginn kurz nach der letzten Gemeinderatswahl – die Bewältigung der Pandemie und ihre Folgen das Hauptthema waren“, denkt Stadtrat Hubert Herzog zurück.

Für die SPÖ sei wichtig gewesen, dass nicht nur die Wirtschaft für Verluste entschädigt wird, sondern sowohl Vereine und Freiwilligenorganisationen – Herzog: „Was uns in Zusammenarbeit mit der TVP gut gelungen ist!“ – sowie Mitbürger, die es benötigen. „Das war leider nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, umzusetzen, da wir ja ,nur‘ Oppositionspartei sind und daher nicht alles, wie wir es uns wünschen, verwirklichbar ist“, so der Stadtrat.

Weitere Pläne : „Schwerpunkt ist und bleibt für uns das Thema ,Leistbares Wohnen in Tulln’. Tulln soll nicht die Stadt der Reichen werden“, meint Herzog. Weiters sei Bildung ein Kernthema, das Fernziel ist ein Bildungscampus, wo vom Kindergarten bis zur Sekundärstufe mit Matura alles an einem Platz vorhanden ist und mit modernsten Mitteln unterrichtet wird, und zwar als Ganztagesform. Herzog: „Wir treffen uns alle 14 Tage, um in den Fraktionssitzungen aktuelle Themen zu besprechen.“

TOP: 9,19 Prozent und drei Mandate

Stadtrat Michael Hanzl, Gemeinderat Jürgen Schneider sowie Parteiobfrau und Gemeinderätin Lisa Judt ziehen gemeinsam Bilanz von den Aktivitäten der Tullner Ohne Parteibuch. Einige Schwerpunkte: ein Grundsatzbeschluss für eine Hundezone in Langenlebarn – „obwohl noch immer nicht von der TVP umgesetzt“.

Man trete für ein sparsames Budget ein, gemeinsam mit den anderen Oppositionsparteien ebenso für Luftfilteranlagen in Schulklassen (abgelehnt). Andere Aktivitäten: eine Kundgebung zu Coronamaßnahmen, der Einsatz für Teuerungsabfederung (gemeinsam mit der FPÖ) mit 100 Euro pro Haushalt (abgelehnt). Judt: „Über 200 Tullner haben bei der Aktion mitgemacht, die wir dann für drei Bewerber aus eigener Tasche bezahlt haben.“

Außerdem ist für die TOP für die Förderung der Aufschließungsabgabe, die schließlich vom OGH aufgehoben wurde, ein großes Thema gewesen. Und: „Durch unsere Initiative wurde mit den anderen Oppositionsparteien eine Volksbefragung zum Thema Neugestaltung Nibelungenplatz erzwungen.“ TOP sei es auch gewesen, die einen Schwimmsteg für die Dorflacke in Langenlebarn forderte, der nun auch bereits umgesetzt wurde: „Natürlich wurden wir hier nicht erwähnt und es war wieder die Idee der TVP.“

Weitere Pläne: Baustopp in Langenlebarn, „Schluss mit überbordenden Einfluss von Parteien aus Familien, Vereinen und sonstigen gesellschaftlichen Zusammenschlüssen“, eine nachhaltige Finanzpolitik, Teuerungsausgleich und Politik für die Bürger. Notwendige Infrastrukturprojekte werde man mittragen, aber der TVP auch auf die Finger schauen. Judt: „Die TVP hat die absolute Mehrheit und diese lebt sie auch extrem aus. Eine Stadt des Miteinanders sieht anders aus. Wir können die kommenden Wahlen nicht erwarten.“

FPÖ: 4,25 Prozent und ein Mandat

„Ein für mich wichtiges Thema war die Umsetzung der Park & Drive Anlage bei der Auf- und Abfahrt zur S 5. Seit dem Jahr 2017 haben Kerstin Stoiber und ich für diese Parkplätze gekämpft. Im November 2020 wurde die Parkanlage dann endlich mit 74 Parkplätzen umgesetzt“, resümiert Gemeinderat Andreas Bors.

Ein weiterer wichtiger Punkt sei die Erstellung eines Blackout-Konzeptes für die Stadt gewesen. Bors: „Ich bin froh, dass mein Antrag im Juli 2021 einstimmig angenommen wurde.“ Insgesamt habe der FP-Politiker in der laufenden Gemeinderatsperiode 20 Anträge eingebracht. Und: „Es gab 143 Ausschusssitzungen. Ich war bei 120 anwesend. Es gab 14 Gemeinderatssitzungen. Ich war bei allen 14 anwesend.“

Weitere Pläne: raschestmöglicher Ersatz für die Parkplätze, die durch den Umbau des Nibelungenplatzes wegfallen. Bors: „Eine Möglichkeit wäre das Parkhaus in der Albrechtsgasse aufzustocken. Leider stimmte die ÖVP gegen diesen Antrag.“ Außerdem fordert die FPÖ einen Energiekosten- und Teuerungsausgleich für die Tullner Haushalte. „Finanzieren könnte man das ganz leicht mit den unerwartet hohen Einnahmen von über 800.000 Euro an Verkehrsstrafen“, meint Bors.

NEOS: 4,07 Prozent und ein Mandat

„Besonders bemerkenswert an den bereits erreichten Punkten war sicher der Demokratisierungsprozess, der bei der Abstimmung zum Grünen Platz angestoßen wurde. Hoffentlich können wir auch in Zukunft große Entscheidungen für unsere Gemeinschaft auf möglichst breiter Basis fällen und die Öffentlichkeit informiert halten“, sagt Gemeinderat Georg Brenner, der im März 2022 das Mandat von Herbert Schmied übernommen hat.

Weitere Schwerpunkte : Energiekosten und die damit verbundenen Maßnahmen. Brenner: „Besonders wichtig wird es hier sein unseren Mitbürgern die Sachlage ausführlich zu erklären, damit diese zwischen sinnvollen und nicht sinnvollen Maßnahmen zur Bekämpfung von Teuerung und Abhängigkeit unterscheiden können.“ Nicht sinnvoll wären für den NEOS-Politiker etwa Gießkannenmaßnahmen, „die unsere Verschuldung erhöhen, sinnvoll wären hingegen Maßnahmen, die unsere Abhängigkeit von den die Teuerung treibenden fossilen Energieträgern reduzieren, etwa Windkraft oder Solarenergie.“ Zu diesem Thema haben die NEOS, so Brenner, bereits mehrere Anträge eingebracht.

