"Hallo Mama"-SMS-Betrüger schlugen in Tulln zu

„Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Kannst du mir auf WhatsApp unter dieser Nummer schreiben?“ - so oder ähnlich klingt die erste Kontaktaufnahme der dreisten Betrüger. Sie geben sich als Tochter oder Sohn aus. Anfangs mit einer harmlos wirkenden Nachricht, später wollen sie Geld. Die Polizei warnt.

Denn mit der täuschend echten Textnachricht haben die Gauner immer wieder Erfolg. Zuletzt im Bezirk Tulln: Eine bislang unbekannte Tätergruppierung nahm am Donnerstagvormittag, 22. Dezember, mit dem Opfer anfänglich per SMS, danach per WhatsApp Kontakt auf und spielte für die Frau glaubwürdig vor, dass es sich beim Verfasser der Nachrichten um die Tochter handelt.

Die vermeintliche "Tochter" bat die Mama um Hilfe: Ihr Handy und der Laptop seien defekt. Und für das bevorstehende Weihnachtsfestes werde dringend Geld benötigt. Im Glauben, es handle sich tatsächlich um das eigene Kind, überwies die Frau Geld an die Täter, sogar zwei mal.

Bezirkspolizeikommandantin Oberstleutnant Sonja Fiegl appelliert: "Bitte niemals Geld überweisen ohne im Vorfeld persönlich mit Ihren Kindern Kontakt aufzunehmen und erzählen Sie in Ihrem Umfeld davon, dass wir informiert sind, dass es sich um einen Betrug handelt.“



