Stadtmuseum Tulln öffnet Pforten zur römischen Unterwelt

Das Halloween-Special „Vom Leben und Sterben: Workshop zum römischen Totenkult" bietet einen ein- zigartigen Einblick in die Vorstellungen der Römer über das Leben nach dem Tod. Besucher des Stadtmuseums Tulln haben am Samstag, 28. Oktober, die Gelegenheit, die Bestattungsrituale der Römer zu entdecken und zu erfahren, wie sich der Totenkult im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat. Dabei wird ein römisches Grab geöffnet - die archäologischen Reste daraus bieten spannende Einblicke in die Welt der Antike.

Die Veranstaltung startet um 17 Uhr und richtet sich an alle ab zehn Jahren, die die römische Unterwelt erkunden wollen. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist erforderlich - entweder telefonisch an 02272 690189 oder per E-Mail an info@stadtmuseum-tulln.at.

Die Teilnehmer erwartet eine unvergleichliche Reise in die römische Geschichte, bei der sie Geheimnisse und Rituale des Totenkults kennenlernen und archäologische Funde hautnah erleben können.