Das Gerücht macht schon länger die Runde, jetzt wird es offiziell bestätigt: Libro schließt mit 28. Februar 2020 aus wirtschaftlichen Gründen seine Filiale am Hauptplatz.

Der erste Tullner, der davon erfahren hatte, war wohl Franz Tenora. „Davor war hier seit Ende der 70er-Jahre das Haus-, Küchen- und Gartengeräte-Geschäft Tenora zu finden. Libro war jetzt 29 Jahre bei uns, der Vertrag stammt aus dem September 1990“, erinnert sich der Vermieter. Als der Anbieter von Schulartikeln, Papeterie und Multimedia dann nach drei Jahren auch den ersten Stock dazu mietete, sorgte das Unternehmen für eine kleine Sensation: die erste und lange Zeit einzige Rolltreppe in der Gartenstadt.

Thomas Peischl Libro wird nicht der Letzte sein

Geschäftsführer Michael Kremser erklärt, warum jetzt das Aus kommt: „Das Filialnetz wird laufend dahingehend geprüft, ob sich die lokalen Einkaufspräferenzen der Kunden verändern. Das ist branchenüblich und ein kontinuierlicher Prozess. Jede Filiale in Österreich muss für sich wirtschaftlich bestehen können, natürlich entsprechend den regionalen Gegebenheiten.“

Wenn ein Standort aufgrund unterschiedlichster Gegebenheiten dem nicht mehr nachkommen könne, sei eine Schließung manchmal leider unvermeidbar. Die derzeit sechs Mitarbeiter haben bereits das Angebot bekommen, in anderen Filialen weiterhin für Libro tätig zu sein, ein ehemaliger Mitarbeiter wechselt zum Bauhof der Stadt Tulln. Das Geschäft in der Nachbargemeinde Langenrohr wird weiter bestehen.

"Als Libro zu Beginn des Jahrtausends in wirtschaftliche Turbulenzen geriet, haben gleich einmal 20 Interessenten angerufen.“

Haus-Eigentümer Franz Tenora sieht der Zukunft gelassen entgegen: „Als Libro zu Beginn des Jahrtausends in wirtschaftliche Turbulenzen geriet, haben gleich einmal 20 Interessenten angerufen.“ Natürlich habe es seitdem einen weiteren Wandel in der Handelswelt gegeben, aber er habe keine Eile und: „Am liebsten würde ich das ganze Haus in Bausch und Bogen vermieten.“ Das würde dann auch das Aus für die Frühstückspension Springbrunnen bedeuten, die Tenora seit 1992 gemeinsam mit Gattin Maria betreibt. „Meine Freunde gehen schon seit 15 Jahren spazieren und fragen immer wieder, warum ich noch arbeite“, schmunzelt der rüstige 75-Jährige.

Er hofft, dass sich im Idealfall ein Handelsbetrieb findet, den es noch nicht in Tulln gibt, aber: „Wenn gar nichts anderes geht, können wir immer noch Wohnungen machen – wie alle anderen auch.“