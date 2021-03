Über die Probleme mit den Rissen im Bereich der Sakristei neben der Pfarrkirche hat die NÖN bereits mehrmals ausführlich berichtet. „Es gibt laufende Baubesprechungen“, weiß Franz Berger, stellvertretender Vorsitzender des Fels-Gösinger Pfarrgemeinderates. Fachleute des Bauamtes der Erzdiözese Wien und einige zivile Bausachverständige befassen sich seit Monaten mit der Problematik.

Ein bedenklicher Sprung ist an der Außenwand der Sakristei der Gösinger Kirche zu sehen. NOEN, Rapp (2)

Aller Wahrscheinlichkeit nach sind die Sprünge im Bereich der Sakristei auf Setzungen zurückzuführen. In diesem Zusammenhang hat die Marktgemeinde Fels bereits für einen einwandfreien Abfluss des Regenwassers gesorgt und Risse direkt an der Kirchenmauer abgedichtet, damit Regenwasser nicht ins Erdreich unmittelbar neben der Sakristeimauer eindringen kann.

Auch eine straßenseitige Stützmauer könnte in unmittelbarem Zusammenhang mit den Setzungen im Kirchengebäude stehen. Diese Mauer – auf Gemeindegrund befindlich – wird höchstwahrscheinlich noch im heurigen Jahr saniert. Dazu der Felser Bürgermeister Christian Bauer: „Falls sich herausstellen sollte, dass es notwendig ist, diese Mauer zu sanieren, wird das seitens der Gemeinde selbstverständlich auch veranlasst werden.“

Maßnahmen kommen, aber nicht überstürzt

Johanna Weissensteiner, stellvertretende Vorsitzende des Vermögensverwaltungsrates der Pfarren Fels-Gösing hat an den jüngsten Besprechungen ebenfalls teilgenommen. Sie ist überzeugt, dass eine Sanierung der Bauschäden im Inneren der Pfarrkirche Gösing erst dann sinnvoll ist, wenn die Ursachen für die Setzungen im Außenbereich beseitigt sind. „Saniert wird auf alle Fälle, aber nichts überstürzt“, so Weissensteiner. „Wir sind an der Sache dran, wollen aber keine überhasteten Entscheidungen treffen.“

An den Sprüngen im Inneren der Sakristei wurden sogenannte „Glasspione“ gesetzt, die jede Veränderung im Mauerwerk registrieren. „Diese Sprünge haben sich bisher allerdings nicht vergrößert“, weiß Franz Berger. Auch er ist überzeugt: „Beseitigt werden die Risse im Mauerwerk aller Voraussicht nach aber erst dann, wenn eine nachhaltige Stabilisierung des Untergrundes erfolgt ist.“