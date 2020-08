Anfang September ist wieder etwas los in Hasendorf, denn: „z‘Hasendorf – Kultur am Land“ startet in die zweite Saison. Den Beginn macht das Oberton-Ensemble Aionigma mit dem gebürtigen Reidlinger Gerhard Kowarz am Samstag, 5. September, um 19 Uhr in der Pfarrkirche Reidling.

Weiter geht es am Freitag, 11. September, mit dem Musikkabarett „4‘4 Gsang“ um 19 Uhr beim Happy Pepi in Hasendorf.

Am nächsten Tag geht es im Innenhof von Schloss Sitzenberg ab 19 Uhr lustig weiter, denn Kabarettist Klaus Eckel ist mit seinem Programm „Ich werde das Gefühl nicht los“ zu Gast.

Nach einer mehrwöchigen Pause ist Werkelmann, Musiklochkartenmacher und Kunstpfeifer Oliver Maar mit seiner Drehorgel am Freitag, 16. Oktober, um 19 Uhr zu Gast beim Happy Pepi in Hasendorf.

Musiker Peter Ratzenbeck verzaubert das Publikum mit seiner Musik beim Happy Pepi am Freitag, 30 Oktober, ab 19 Uhr.

Last but not least gastiert Kabarettistin Guggi Hofbauer am Donnerstag, 12. November, um 19 Uhr beim Happy Pepi.

Karten sind am Gemeindeamt, bei der Raiffeisenkassa oder per Mail info@kultur-sitzenberg-reidling.at erhältlich.