Große Bühne für die Tullner Vereine

Ein Segelflugzeug mitten am Hauptplatz, zwei Feuerwehr-Autos daneben, zahlreiche Mitmachstationen der Sportvereine und Info-Stände - so lief der Tag der Vereine und Freiwilligen der Stadtgemeinde am Samstag ab. Die Gelegenheit für Kinder und Erwachsene, eine neue Freizeitbeschäftigungen kennenzulernen und auch gleich auszuprobieren.

Mit dabei waren:

Basketball Club Tulln

Chor und Orchester Tulln St. Stephan

FC Tulln

Freiwillige Feuerwehr Tulln

Gesundes Tulln

Heeresflugsport und Segelflieger

HSV- Sektion Modellflug

Kinderfreunde Tulln

Behindertenverband KOBV

Kulturverein Zavicaj

Österr. Alpenverein Tulln

Paddelsportklub Tulln

Reparatur Cafe

Sportunion Langenlebarn

Taekwondo Defense und Tangun Taekwondo Club

Tennisclub Tulln

Tischtennisverein Tulln

UBC Diana NÖ (Bogensport)

Union Handball Club Tulln

Volkstanzgruppe Tulln

Stadtrat Peter Höckner betonte bei seiner Eröffnungsrede, die Vielzahl und das Engagement in den Vereinen präge Tullns Miteinander. Am Nachmittag fand die Verlosung des Aktivsommer-Gewinnspiels statt.