Das Herz Tullns im Wandel der Zeit

Stadtplätze sind seit jeher ein Ort der Zusammenkunft, aber auch der Erinnerung. Was heute Onlineforen in digitaler Form anbieten, stellt bis heute in analoger Variante der Tullner Hauptplatz dar.

An diesem Platz bildete sich die Stadtgeschichte Tullns ab und hinterließ Spuren, die wir heute noch sehen können. Seien es Gebäude wie die Bezirkshauptmannschaft, welche gewaltige Brände (im Falle der BH im Jahr 2004) überstanden haben, die Dreifaltigkeitssäule, welche an vergangene Seuchen erinnert.

Im Lauf der letzten Jahrzehnte hat sich der Hauptplatz zu einer verkehrsreduzierten Begegnungszone entwickelt. Die Umgestaltung im Westen wurde 1991 abgeschlossen. Der Bezirksbrunnen würdigt Tulln als Bezirkshauptstadt. Am Brunnenrand sind die Wappen aller Gemeinden des Bezirks Tulln angebracht.

Ein langer Weg zu Tullns „Wohnzimmer“

Erst in einem zweiten Anlauf stimmte die Tullner Bevölkerung 2007 für eine umfangreiche Neugestaltung des Hauptplatzes und die Errichtung einer Tiefgarage. Es folgten archäologische Untersuchungen und seit November 2009 zeigt sich Tullns „Wohnzimmer“ als gelungene Mischung aus Tradition und Moderne.

Es entstand eine Zone, die regelmäßig für Veranstaltungen, oder Märkte genutzt wird und zum Flanieren einlädt. Und die stets gut gefüllten Schanigärten der Kaffee- und Gasthäuser zeigen, dass sich Tullner und Gäste hier sehr wohl fühlen.

