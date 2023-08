Jasomirgottgasse Tulln: Umgedrehte Einbahn bis Jahresende

Die Bahnhofstraße ist neu saniert und die direkte Einfahrt in die Tullner Innenstadt wieder frei. Ganz sind die Arbeiten um den Hauptplatz aber nicht abgeschlossen. Und so bleibt die Ausfahrt (von der City kommend) durch die Jasomirgottgasse (Ecke Hager) mit umgedrehter Einbahnregelung aufrecht.

„Die Regelung bleibt für die Dauer der Baustelle in der Karlsgasse bestehen, die bis Ende des Jahres fertiggestellt wird“, erklärt die Gemeinde. Grund dafür: „Dadurch wird möglichst wenig Lkw- und Baustellenverkehr über den Hauptplatz geleitet.“ Von der Franz-Josef-Straße kommend ist das Abbiegen in die Jasomirgottgasse also weiter möglich.