Schon im Jahr 2014 hatte sich Ludwig Buchinger mit seiner Fraktion TOP im Wahlkampf für einen autofreien Hauptplatz stark gemacht. „Als 2009 die Tiefgarage errichtet wurde, hieß es der Hauptplatz soll das Wohnzimmer der Tullner werden, aber durch ein Wohnzimmer fahren keine Autos“, so Buchinger. Umso mehr freue es ihn, dass der Verkehrsausschuss dem Stadtrat jetzt einstimmig empfiehlt, auf der Nordfahrbahn des Hauptplatzes einen versenkbaren Poller zu errichten (Gesamtkosten: 30.600 Euro).

Diese Freude Buchingers nimmt Vizebürgermeister Harald Schinnerl (TVP) schmunzelnd zur Kenntnis: „Ich bin jetzt 19 Jahre in der Lokalpolitik und bemühe mich sehr, aktiv mitzugestalten und bei den Dingen, die wir umsetzen, ist kaum etwas dabei, das nicht irgendwer schon irgendwann einmal gefordert hat.“

So weit er sich erinnern kann, sei aber Stadtrat Hannes Sykora (TVP) der erste gewesen, der sich für den Poller stark gemacht habe und auch Bezirkspolizeikommandantin Sonja Fiegl habe sich vehement dafür eingesetzt. „Aber ich kann mich nicht erinnern, dass Freund Buchinger etwas dazu im Ausschuss eingebracht oder gar entscheidungsfähig vorbereitet hätte“, setzt Schinnerl nach.

Grundsätzlich ist der Poller von 10 Uhr vormittags bis Mitternacht ausgefahren, in den Morgenstunden sind u.a. Anlieferungen möglich. „Wir wollten sogar einen zweiten in der Brüdergasse errichten, aber das wurde dort von der Mehrheit der Anrainer abgelehnt. Vielleicht ändert sich das, wenn sich der erste Poller bewährt“, so Schinnerl.