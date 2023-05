Schülerinnen und Schüler lernen Digitalisierung in Tulln

Der Besuch im Haus der Digitalisierung ist das Highlight des im Jahr 2022/2023 gesetzten Digitalisierungsschwerpunkts in den niederösterreichischen Volksschulen. Rund 1.600 Schülerinnen und Schüler aus 91 Klassen von 13 Schulen besuchen bis Ende des Jahres die Inszenierung „Mensch und Maschine“ und das „Fablab Niederösterreich“ im Haus der Digitalisierung. Ein multimediales Erlebnis, bei dem die Kinder spielerisch in die Welt der Digitalisierung eintauchen können.

„Für die Zukunft unseres Landes ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir möglichst viele junge Menschen für die Digitalisierung begeistern. Hier schlummern die größten Zukunftschancen für Niederösterreich. Wir können sie aber nur heben, wenn wir auch genügend Menschen haben, die in diesen Bereichen arbeiten wollen“, betont Landtagsabgeordneter Jochen Danninger. Daher sei es die vorrangige Aufgabe dieses Hauses, Begeisterung für die Digitalisierung zu wecken. „Das gelingt sehr gut, wie ich heute gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der Volksschule Tulbing feststellen durfte“, sagt Danninger.

Das ganze Haus der Digitalisierung in eineinhalb Stunden erleben

Die Schülerinnen und Schüler werden mit einem zwei Klassen fassenden Bus vom jeweiligen Schulstandort abgeholt. Im Haus der Digitalisierung angekommen, startet die erste Klasse mit einer gemeinsam mit Pädagoginnen und Pädagogen entwickelten Führung durch „Mensch und Maschine“. Die zweite Klasse startet ihren Besuch im sogenannten FabLab, betrieben von der Wissenschaftsabteilung des Landes Niederösterreich. Das FabLab lädt dazu ein, neuartige digitale Technologien auf spielerische Art und Weise kennenzulernen und auszuprobieren. Die Kinder erhalten in eigens für Volksschulen entwickelten Workshops einen Einblick wie 3D-Drucker, Lasercutter oder Schneidplotter funktionieren, können per VR Brillen interessante Orte besuchen oder mittels Augmented Reality virtuelle Objekte im Raum platzieren. Der spielerische Zugang steht dabei an erster Stelle. Nach rund 40 Minuten wechseln die Schulklassen vom Showroom ins FabLab und umgekehrt. Der Besuch ist für die Kinder kostenfrei. Die anfallenden Kosten für Bus, Führungen und didaktisches Konzept werden vom Haus der Digitalisierung, der Wissenschaftsabteilung und der Bildungsdirektion NÖ getragen.

