Und wieder war das Kind schneller

Es war ein angenehmer Nachtdienst für die beiden Sanitäterinnen Margarita Kopp und Michaela Popp, um 19 Uhr begann die Nachtschicht. Diese hätte um 6 Uhr enden sollen, doch dem sollte so nicht sein, denn um kurz nach halb vier Uhr früh erreichte sie der erste Einsatz: Eine Geburt stand bevor! Einsatzkleidung angezogen, Blaulicht eingeschaltet und auf ging es ins wenige Kilometer entfernte Trasdorf.

„Ein paar Presswehen und das Neugeborene war da!“

Vor Ort angekommen analysierte das Team die Lage. Durch den kurzen Wehenabstand von weniger als zwei Minuten war klar: Ein Transport kam nicht mehr infrage. Der Notarzt aus Tulln wurde angefordert und alle Vorbereitungsmaßnahmen für eine Hausgeburt getroffen. Nach dem Herrichten des Geburtenpaketes und dem Anlegen der sterilen Handschuhe war es auch so weit: Um 4:58 erblickte Markus das Licht der Erde. „Es ging alles ganz schnell“, berichtet Rettungssanitäterin Margarita Kopp, „ein paar Presswehen und das Neugeborene war da!“

Bereits das zweite Kind der Familie Otzlberger

Nach der erfolgreichen Geburt befand sich der kleine Markus in den Armen der überglücklichen Mutter, noch vor dem Eintreffen des Notarztteams durchtrennte der Vater die Nabelschnur. Gegen 5:10 Uhr trafen Notarzt Florian Rozsa und Notfallsanitäter Richard Fitzka am Einsatzort ein, es musste aber nicht mehr interveniert werden. Nach den Untersuchungen wurde eine Stunde nach der Notrufabsetzung der Transport in den Kreißsaal des Universitätsklinikums Tulln angetreten.

