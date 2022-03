Ansturm auf Landtechnikmesse in Trasdorf

Werbung

Was erst 2020 in kleinem Rahmen begonnen hatte, ist in nur zwei Jahren zu einem ausgewachsenen Vorzeige-Familienbetrieb mit 3.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche im Gewerbepark Trasdorf angewachsen.

„Wir hatten schon auch Gegenwind und es war nicht immer alles einfach, aber wir haben es geschafft“, sagte Christoph Bayerl bei der Eröffnung der Hausmesse von Landtechnik Tullnerfeld. Er nutzte die Gelegenheit auch, um Danke zu sagen und zwar nicht nur seiner Familie, sondern auch den tatkräftigen Mitarbeitern, die am Erfolg mitbauen.

Beispiel gefällig? Eines Morgens sah Bayerl schon um fünf Uhr früh Licht in der Werkstatt. Michael Deimel war bereits damit beschäftigt eine Traktor-Reparatur abzuschließen. Warum er es damit gar so eilig hatte? „Das hab’ ich dann ein paar Stunden später auf Facebook gesehen. Er hat an dem Tag nämlich noch geheiratet“, schildert Bayerl, der voll des Lobes für das ganze Team ist, „alle sehen die Arbeit, wenn sie anfällt.“ Dankesworte und -gaben der Marktgemeinde überbrachte Vizebürgermeister Franz Buchberger. Eine Trophäe der Firma Austro Diesel überreichte Mario Wimmer, für weit mehr als 40 verkaufte Traktoren in nur zwei Jahren.

Gefeiert wurden die Erfolge mit einem kleinen Volksfest, wobei die Landjugend für das leibliche Wohl und die Blasmusik Heiligeneich für den musikalischen Rahmen sortge.

