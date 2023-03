Ausstellung mit Traktor-Oldtimertreffen

Landtechnik Tullnerfeld Wilhelm Bayerl lud zur großen Hausmesse in den Gewerbepark West in Trasdorf ein. Die zahlreichen Gäste konnten auf 3.000 m2 Ausstellungsfläche eine Maschinenausstellung bekannter Marken - darunter Massey Ferguson und Kuhn – besichtigen, sich über die neueste Technik in der Landwirtschaft informieren und viele Forst-, Garten- und Kleingeräte vorstellen lassen. Das Angebot von Landtechnik Tullnerfeld reicht von Verkauf und Reparatur landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte, Forst- Garten und Kleingeräte, sowie Gerätezubehör und Verbrauchsmaterial.

Traktoren ab Baujahr 1947

Highlight des Wochenendes war ein Oldtimer-Traktortreffen. Vor den interessierten Zuschauern fuhren die gepflegten Oldtimer - darunter ein Steyr Diesel Baujahr 1947, aber auch ein Mercedes Benz MC Trak 1300 - eine Runde und bekamen zur Erinnerung eine Urkunde und ein kleines Geschenk.

Auch die Unterhaltung kam nicht zu kurz, die Bäuerinnen Atzenbrugg boten Kuchen und Kaffee, die Landjugend Speisen und Getränke, es gab eine Weinbar und die Kinder konnten sich in der Hüpfburg die Zeit vertreiben. Am Sonntag spielte die Blasmusik Heiligeneich zum Frühschopppen auf. Unter den interessierten Gästen waren Bürgermeisterin Beate Jilch, Vizebürgermeister Franz Buchberger und Oldtimerfan Pfarrer Kazimierz Sanocki aus Zwentendorf.

