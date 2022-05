Mündliche Matura 2022: Zuversicht im Bezirk Tulln überwiegt

Werbung

Nach den letzten beiden Pandemie-Jahren finden diesmal wieder verpflichtend mündliche Reifeprüfungen statt. Die Entscheidung dazu war nicht unumstritten, mancherorts soll es sogar Streiks gegeben haben. Doch je näher der Termin rückt, desto mehr überwiegt an vielen Schulen die Zuversicht, dass es richtig war, diesen Weg einzuschlagen.

Monika Schneier-Blesl, Direktorin an der HBLA für Landwirtschaft und Ernährung Schloss Sitzenberg, merkt dazu an, dass „auch im letzten Jahr die Hälfte der Maturanten und Maturantinnen die mündliche Matura freiwillig abgelegt“ haben.

Sie sieht das als „Beweis dafür, „dass sie gerne Herausforderungen annehmen und beweisen wollen, was sie können. Das zeigt sich auch beim heurigen Maturajahrgang, der sehr konzentriert und zielgerichtet an die Dinge herangeht.“

„Während der Lockdowns musste Unterricht auf eine andere Art und Weise ablaufen, das bedeutet jedoch nicht, dass er schlechter gewesen ist.“ Anita Brandstetter, HBLA

Mehr Sorgen bereiten der erfahrenen Pädagogin die folgenden Jahrgänge. Diese hätten nämlich eher Defizite, weil sie nicht von Beginn an gelernt hätten, wie konsequentes und eigenverantwortliches Lernen funktioniert.

Abschließend ergänzt Schneier-Blesl: „Trotzdem, je näher der Termin im Juni rückt, umso spannender wird dann die Situation wieder werden, aber das gehört zu einer Matura dazu.“

Ähnlich sieht das die Pädagogin Anita Brandstetter, aktuell Klassenvorständin der Maturaklasse an der HBLA: „Während der Lockdowns musste Unterricht auf eine andere Art und Weise ablaufen, das bedeutet jedoch nicht, dass er schlechter gewesen ist. Ich mache mir keine Sorgen wegen der mündlichen Matura – ich freue mich, dass die Schülerinnen ihr Wissen wieder präsentieren dürfen“, um zu ergänzen: „Alle Schülerinnen, die zur schriftlichen Matura angetreten sind, haben diese bestanden und wir dürfen uns über gute Ergebnisse freuen.“

Obwohl die schriftlichen Prüfungen positiv ausgefallen sind, mischt sich bei den Schülerinnen die Zuversicht mit Nervosität vor den kommenden Herausforderungen.

Je näher die mündliche Reifeprüfung rückt, desto mehr steigt die Nervosität vieler Schülerinnen und Schüler. Foto: shutterstock.com/four.stock

Carina Sandler, Klassensprecherin der Maturaklasse an der HBLA meint dazu: „Um ehrlich zu sein macht uns die mündliche Matura etwas mehr Sorgen und Bedenken als die Schriftliche. Bis jetzt sind die Vorbereitungen nicht schlecht gelaufen, jedoch hatten wir in den schriftlichen Fächern einen besseren Überblick, was auch an den Coronajahren liegt, denke ich.“

Sie führt weiter aus: „Durch das Distance-Learning, die Quarantänewochen und die Maskenpflicht an der Schule war es schwer sich zu konzentrieren und aktiv mitzuarbeiten. Es war definitiv anstrengender als die Jahre davor. Das Lernen kostet uns somit mehr Zeit und auch Nerven, so knapp vor der Matura.“ Dadurch könne sie sich schon vorstellen, dass die Pandemie negative Auswirkungen auf die Matura habe.

Ähnlich wie ihre Sitzenberger Kollegin beurteilt die Direktorin der HLW für wirtschaftliche Berufe Tulln, Margit Längauer, die Situation. Die schriftlichen Arbeiten seien gut verlaufen, „die Ergebnisse entsprechen den Erwartungen“, um weiter auszuführen: „ Wir erwarten, dass die mündlichen Prüfungen ähnlich erfolgreich verlaufen. Durch zusätzliche Fördermaßnahmen können eventuelle Lücken zielgerichtet geschlossen werden. Die Schüler sind guter Dinge und freuen sich darauf, zeigen zu können, was sie in der Schule gelernt haben.“

Auch sei durch die intensive Vorbereitung der ursprüngliche Wunsch, die Prüfungen auszusetzen kein Thema mehr. „Ich freue mich schon auf die stolzen und freudigen Gesichter unserer Schüler bei den abschließenden Feiern!“

