Tullner Loibl: Aus für Firma, aber Schallplatten-Projekt bleibt

Die Rebeat Innovation Gmbh musste Konkurs anmelden. 2017 hatte sich Geschäftsführer Günter Loibl ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Mit einer revolutionären Laser-Schneidetechnik wollte er die Schallplatte verbessern und als HD Vinyl fit für die Zukunft machen.

Aktuell nicht überwindbare technische Hürden und der Wegfall von Förderungen bedeuteten jetzt das (vorläufige) Aus, aber aufgeben will Loibl deshalb noch lange nicht.

Die Insolvenz selbst müsse man relativieren. Bei den betroffenen neun Gläubigern handle es sich um Investoren/Gesellschafter sowie die Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und die Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft (AWS): „Die Gesellschafter, also auch ich selbst, haben Geld verloren, aber wir haben keine Schulden bei Finanzamt, Sozialversicherung oder Banken.“

Technische Hürden und Förderungswegfall

Was die technischen Hürden angeht, so führt Loibl auch unterbrochene Lieferketten an: „Für unsere Probepressungen brauchten wir Glasrohlinge in unterschiedlichen Stärken. Es entstanden immer wieder Wartezeiten oder das, was wir brauchten, war gar nicht verfügbar.“

Unterm Strich dauerte alles zu lange. Als dann Ende Juni erstmals die Software lief, mit der der Klang der mit der neuen Lasertechnik geschnittenen Plattenrille getestet werden konnte, kam der große Rückschlag.

„Wir sahen: Was wir vorhaben, das werden wir so nicht schaffen.“ Selbst im Idealfall würde man „nur“ eine Genauigkeit von 50 Nanometern (Millionstel Millimeter) erzielen. 80 Jahre alte analoge Vinylschneidemaschinen würden hingegen die unglaubliche Genauigkeit von weniger als einem Nanometer erreichen (zum Vergleich: Computerchips werden aktuell im 7-Nanometer-Verfahren hergestellt).

So viel zum Technischen. Diese Verzögerungen führten wiederum dazu, dass die FFG Fördergelder strich. „Mir blieb nichts anders übrig, als die Firma in Konkurs zu schicken“, sagt Loibl.

Die digitale Schallplattenproduktion hat er damit fürs Erste ad acta gelegt, aber aufgeben will er noch lange nicht, denn: „Wir haben uns in den letzten fünf Jahren unglaublich viel Erfahrung in Sachen Vinylproduktion angeeignet. Entscheidend ist auch, dass wir wissen, wie es nicht geht. Das heißt, wir können bei anderen Verfahren und neuen Techniken zur analogen Schallplattenproduktion Abkürzungen nehmen.“

Darüber will er jetzt in Ruhe nachdenken: „Das wird zwar ökonomisch nicht ganz so interessant wie unser ursprünglicher Ansatz, aber der lässt sich leider in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren noch nicht umsetzen.“

