Frauen für technische Berufe begeistern

Das Förderprogramm für Frauen wird seit Jahren erfolgreich vom Verein Hebebühne im Auftrag des AMS Niederösterreich umgesetzt. Frauen und Mädchen für technische Berufe zu begeistern, ihnen die Möglichkeit zur Erprobung der eigenen Kompetenzen zu bieten und ihnen Berufschancen im technischen Bereich aufzuzeigen ist Ziel des Programmes.

Um die Begeisterung für Technik und Wissenschaften auch in die Bundesländer zu tragen, wurde ein E-Bus vom Wiener technischen Museum zu einer digitalen Produktionswerkstatt samt 3D-Drucker, Schneideplotter, Lasercutter und anderen innovativen Fertigungstechnologien aufgerüstet, der nun mit einem fachkundigen Vermittlungsteam durch Österreich tourt.

Interesse im MINT-Berreich wecken.

Das roadLAB will für den MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) begeistern und wertvolle Kompetenzen für die Arbeitswelt der Zukunft vermitteln. Darüber hinaus wird nur mit Open-Source-Programmen gearbeitet, die für Teilnehmende kostenfrei im Internet zugänglich sind.

AMS-Tulln Chef Hans Schultheis ist diese Initiative ein besonderes Anliegen: „Teilzeitquote, Gender Pay- und Pensions-Gap, Arbeits- und Fachkräftemangel - viel zu lang dominieren diese Arbeitsmarktthemen die soziale und wirtschaftliche Stellung von Frauen. Über eine Ausbildung in einem technischen Beruf können Frauen ihre beruflichen Möglichkeiten und ihre Einkommenssituation langfristig deutlich verbessern!“

Bei der Begrüßung am Tullner Standort kamen auch die Firmen Schinnerl und Schauerhuber zu Wort. Diese setzen auf Frauen als Fachkräfte. So will Petra Schinnerl Teilnehmerinnen für ihre Firma gewinnen: „Schauts euch mal die Kollektivverträge von den Metallern und im Verkauf an. Da liegen Welten dazwischen.“

Mit Kunstprojekten, die sich mit technischen Themen befassen versucht man die Kreativität und das Wissen über Technick zu fördern. Foto: NÖN, Rest

