Personal und Fluggerät aus Langenlebarn: Voller Einsatz bei Air Power

Mit 275.000 Besuchern an zwei Tagen war die Airpower22 in Zeltweg wieder ein voller Erfolg. Geboten wurden zahlreiche Highlights und Premieren, insgesamt waren 35 Flying Displays mit acht Stunden Programm zu sehen. Im Static Display am Boden konnte das Publikum rund 60 Luftfahrzeuge hautnah besichtigen. Voll im Einsatz dabei: Personal und Fluggerät aus dem Fliegerhorst Brumowski in Langenlebarn.

Das Luftunterstützungsgeschwader war mit all seinen Luftfahrzeugtypen, dem Hubschrauber S-70 Blackhawk, dem Hubschrauber Bell OH-58 und dem Flächenflugzeug Pilatus Porter PC-6 im Static Display vertreten. Soldatinnen und Soldaten der jeweiligen Staffeln beantworteten den Airpower-Besuchern alle Fragen.

Weiters waren fünf Hubschrauber des Typs Alouette III von der Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule im Einsatz zu sehen.

Drei Pilatus Porter Flugzeuge wirkten bei der Eröffnungsdarbietung mit einem spektakulären in Rot Weiss Rot eingefärbten Wasserabwurf mit. Der Blackhawk-Hubschrauber hatte diesmal nur einen kurzen Auftritt im Flug, nämlich als am Samstag Bundespräsident Van der Bellen eingeflogen wurde.

Die Alouette III war bei der Airpower22 das letzte Mal vor großem Publikum zu sehen und wurde gebührend verabschiedet. Diese Hubschrauber werden demnächst ausgeschieden und durch die neuen Leonardo AW169M ersetzt. Die ersten Hubschrauber dieses Typs sollen Ende des Jahres ans Bundesheer ausgeliefert werden. „Sechs Leonardos werden dann bei uns zur Pilotenausbildung stationiert“, erklärt der Kommandant der Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule Reinhard Kraft, der auch Kasernen- und Garnisonskommandant in Langenlebarn ist. Bei der Airpower22 war der AW169 bereits in Aktion zu sehen: Die italienische Luftwaffe präsentiert ihn sowohl in der Luft, als auch am Boden. Der Tullner Oberstleutnant Michael Doppler, wurde bereits auf den neuen AW169M eingeschult. Er stand dem Airpower-Publikum bei Rede und Antwort zum neuen Hubschrauber.

