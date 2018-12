Pepi Bruckner ist Stammgast bei „Puppi’s Eck“. Wie es sich für einen richitgen Stammgast gehört, kommt er regelmäßig in sein Stammlokal. Als Pepi im Sommer plötzlich nicht erschien, wurde Geschäftsführerin Andrea Celik, genannt „Puppi“, misstrauisch: „Ich habe zu meinen Kunden ein gutes Verhältnis und als Pepi nicht aufgetaucht ist und sich auch nicht gemeldet hat, ging ich dem nach.“

Durch Puppis Achtsamkeit fand man Pepi liegend in seiner Wohnung. Er hatte zwei Tage zuvor einen Schlaganfall erlitten. Pepi Bruckner lebt alleine und verbrachte die folgenden vier Monate im Krankenhaus und auf Reha. Bruckner ist seitdem halbseitig gelähmt und so setzten sich Bürgermeister Ferdinand Ziegler und Vize Franz Mandl dafür ein, dass er eine behindertengerechte Wohnung in Heiligeneich mieten kann. Puppi organisierte Möbel und ein behindertengerechtes Bett für die Wohnung und malte diese auch aus. Die Anzahlung für die Wohnung wurde vorgestreckt und der ehemalige Gemeindearzt Karl Großauer spendete einen elektrischen Rollstuhl. Nun kann Pepi Bruckner wieder selbstständig unterwegs sein und seinen Kaffee bei „Puppi´s Eck“ genießen.