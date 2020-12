Das Buch ist im L&L Verlag (wmlipp@gmail.com) oder direkt bei der Autorin erhältlich. H. Eder



Autorin Gaby Eder veröffentlichte soeben ihr neuntes Buch und es wurde ihr persönlichstes Werk. In „Von Damals bis Immer“ erinnert sie sich an ihre Kindheit in der ehemaligen Trasdorf Kolonie und beschreibt „liebe Menschen und Ereignisse“ auf dem Weg bis in die heutige Marktgemeinde Atzenbrugg. Die NÖN sprach mit der Schriftstellerin.

NÖN: Verzeihen Sie die Geschichtsunkenntnis, aber was war die „Trasdorf Kolonie“?

Gaby Eder: Die Trasdorf Kolonie – damals gab es ja noch das Gemeindeamt Trasdorf – war eine Siedlung mit flachen Wohnobjekten für die Arbeiter des Raffineriewerkes Moosbierbaum. Nach der Schließung des Werkes wurde sie abgerissen und viele Jahre später auch das „Kasino“ (ursprünglich das Direktionsgebäude der Skoda Wetzler Werke, dann Beamtenkasino) neben den Gleisen der Werksbahn. Heute ist auf diesem großen Gebiet der Golfplatz Atzenbrugg.

Können Sie uns eine Anekdote aus dieser Kindheit schildern?

Besonders erinnere ich mich an das „Schneckenklauben“ an Regentagen. Wenn man die Schneckenhäuser vorsichtig anfasste, war das überhaupt keine eklige Angelegenheit. Der Mann, der uns die gesammelten Schnecken abkaufte, zahlte nach dem Gewicht der Tiere. So fütterten wir sie einen Tag vor dem Abwiegen mit viel nassem Grünzeug und freuten uns über die verdienten Schillinge. Später erfuhren wir, dass es Leute gibt, die Schnecken essen. Bei dieser Vorstellung hat uns dann ordentlich gegraust!

Gibt es etwas von dem Sie sagen: „Das war damals besser“?

Ob damals etwas besser war? Ich denke, es war einfach anders. Ich habe meine Kindheit sehr intensiv erlebt, obwohl sie eigentlich sehr einfach war. In Gesprächen erfahre ich immer wieder, dass heutige Kinder manche Kinderspiele von damals gar nicht mehr kennen, was ich zwar schade finde, doch die Zeiten ändern sich eben. Das Wichtigste für Kinder ist Liebe und Geborgenheit - und das gilt für alle Zeiten.

Ist ihr neuntesBuch ein besonderes Werk für Sie?

In dieser Form schon. Eigentlich habe ich dieses Buch ja auf Drängen meiner Kinder geschrieben. Es ist ein sehr persönliches Buch und setzt sich aus einer fortlaufenden Rahmenerzählung, kleinen Ereignissen – der „Galerie der unvergesslichen Momente“ – Ausschnitten aus meinen anderen Büchern und unveröffentlichten Texten aus der Lebenszeit voriger Generationen zusammen.