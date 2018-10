Im Jahre 1927 wurde die Bezirksstelle des Roten Kreuzes Atzenbrugg/Heiligeneich mit einem Auto in Moosbierbaum gegründet. 1982 wurde sie am heutigen Standort errichtet. Durch den Bevölkerungszuwachs in den zuständigen Gemeinden Atzenbrugg, Zwentendorf, Sitzenberg-Reidling, Würmla und Michelhausen und den damit verbundenen steigenden Leistungsanforderungen wurde die Bezirksstelle jetzt umgebaut und erweitert. Im Mai 2017 fand dazu der Spatenstich statt.

Umbaukosten wurden aufgeteilt

Eine thermische Sanierung wurde durchgeführt, Böden und Wände erneuert und das Dach angehoben. Die Kosten teilten sich das Land NÖ, Gemeinde und Eigenkapital.

Bezirksstellenleiterin Marina Fischer, ihr Stellvertreter Peter Angerer und das gesamte Team wollten mit dem Umbau Anfang Oktober fertig sein. „Leider haben wir den Umbau nicht zu 100% geschafft, sondern können Ihnen nur eine 98% fertige Bezirksstelle präsentieren“, so Angerer. „Ganz besonders möchte ich meinen Mitarbeitern danken, die in ihrer Freizeit mit angepackt haben“, freut sich Fischer. Derzeit zählen dazu sechs hauptberufliche Mitarbeiter, sechs Zivildiener, 140 Freiwillige und drei Freiwillige des sozialen Jahres.

Das Rote Kreuz musste mit Verzögerungen umgehen. Dennoch wurde der Umbau trotz 24 Stunden Bereitschaft und 6.400 Einsätzen, Ausfall von drei Zivildienern und Lieferverzögerungen beinahe pünktlich vollendet. Ab sofort steht ein Seminarraum für Weiterbildungen sowie für Treffen zur Verfügung.