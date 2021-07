Auf Einladung von Bürgermeisterin Beate Jilch und in Anwesenheit von Bürgermeister Johannes Diemt aus Würmla referierten Experten der Umweltanwaltschaft, der Gewässerökologie, der Wasserbau-Ökologie und Ziviltechniker über das Projekt Hochwasserschutz Perschling. Die Moderation des Infoabends übernahm Gerald Keiblinger.

Nach einem kurzen historischen Überblick sieht das aktuelle Projekt die Erhöhung und Sanierung der Dämme sowie eine Wiederherstellung der Durchgängigkeit vor. Projektziel ist Schutz vor einem 100-jährigen Hochwasser und Rücksichtnahme auf die Ökologie. Anfänglich wurde der Zustand der Dämme (zweimal 17 km) untersucht. Das ergab die Notwendigkeit, bereichsweise Dammsanierungen und stellenweise eine geringfügige Dammerhöhung. Oberhalb von Atzenbrugg sind die Dämme gut in Schuss, und es sollen an den Ortschaften Sekundärdämme errichtet werden. Die Durchgängigkeit der Perschling erfordert eine Aufteilung des Wassers, was ein großes Problem darstellt. Eine Fischaufstiegshilfe am Teilungsbauwerk ist in Rust notwendig.

Konkretes Projekt: Atzenbrugg Langer Mühler bis Teilungsbauwerk Rust: Dammsanierung mit Spundwänden, die Dämme abdichten und um 20 bis 30 cm erhöhen. Seit dem Bau des Kraftwerks Greifenstein wird die Alte Perschling in die Donau rausgepumpt. Das Gerinne mit Betonplatten entspricht nicht mehr den Anforderungen, das Teilungsbauwerk Rust wird aufgelöst. Es wird das Konzept von Atzenbrugg bis zur Verbandsgrenze (Killinger Brücke) vorgestellt. Geplant sind Sekundärdämme auf einer Länge von fünf Kilometer, Objektschutz in Tautendorf, Schutz durch teilweise Mauern in Ebersdorf sowie Objektschutz in Weinzierl (Schindlmühle). Das Einreichprojekt Donau bis Atzenbrugg liegt bei der BH Tulln. Bis Ende des Jahres hofft man auf eine behördliche Bewilligung und die Umsetzung in Bauabschnitten. Zahlreiche Fragen wurden von den Experten beantwortet.