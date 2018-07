In den letzten Jahren ist das Baugebiet hinterm Friedhof stetig gewachsen. Vor Kurzem wurde in der Nähe ein Kleinsammelzentrum eingerichtet. Doch unter den Anrainern herrscht Unmut. In den neuen Wohnsiedlungen gibt es keinen Regenwasserkanal. Oberflächenwasser darf nicht in den Schmutzwasserkanal eingeleitet werden. So beschloss die Gemeinde, ein wirtschaftlich ökonomisches Entwässerungssystem in Form einer Einfriedung für Regenwasser anzulegen.

„Dies ist ein modernes Regenwasserentsorgungssystem. Darin befindet sich an tiefster Stelle ein Schluckbrunnen, indem das Regenwasser versickern kann“, so Vizebürgermeister Franz Mandl. „Eigentlich war davon die Rede, dass anstelle einer Begrünung Schotter angelegt wird. Ich habe keine Zeit, die Gemeindefläche zu pflegen“, so ein Anrainer. Bezüglich der Verantwortung für die Pflege scheiden sich die Geister. Auch Bürgermeister Ferdinand Ziegler wäre die ursprüngliche Optik lieber gewesen. „Ich habe versucht, zu verhandeln, doch es ist eine behördliche Auflage, über dem Schotter eine Filterschicht anzulegen“, so Ziegler.

Durch Autoreifen befindet sich auch im Regenwasser Schmutz. Humus soll dazu dienen, dass dieser nicht ins Grundwasser gelangt. Der Wunsch einer Anrainerin ist, vor ihrem Grundstück eine Parkfläche zu gestalten, doch aufgrund des Entwässerungssystems kann man nicht asphaltieren. Seitens der Gemeinde wurde versucht, eine Lösung zu finden, die allgemein am wirkungsvollsten ist, jedoch kann man es nicht jedem Einzelnen recht machen. Eine weitere Beschwerde ist, dass die Straßenhöhe nicht zu den Grundstücken passt. „Das will ich nicht abstreiten. Jedoch wurden die Anrainer vor dem Bau über das Straßenniveau informiert“, so Ziegler. Generell zeigt sich das gesamte Rathaus überrascht, denn die Anrainer haben weder bei der Begehung, noch im Gemeindeamt ihren Unmut geäußert.