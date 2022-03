Freihof: Ein Kollersdorfer Baudenkmal mit langer Geschichte

Werbung

Bereits im Jahre 1380 dürfte der Freihof erstmalig in einer Urkunde erwähnt worden sein. „Der lang gezogene Bau unweit der Ortskapelle besticht durch seine reich gegliederte Fassadengestaltung und prägt das Ortsbild in besonderer Weise.“ So schreiben Maria Knapp und Herbert Eder in der Einleitung zu ihrer Broschüre „Freihof zu Kollersdorf – Baudenkmal mit Geschichte“.

Sanierung des Daches als erster Schritt

Die Autoren arbeiteten die Baugeschichte sowie die in den letzten Jahren durchgeführten Renovierungen des Freihofes auf, der seit 1963 unter Denkmalschutz steht. Sie beschreiben im eben erschienenen Büchlein eine lange Reihe von Eigentümern, darunter einige Mitglieder der Herren von Starhemberg. Die letzten Besitzer, die den Hof auch bewirtschafteten, waren die Familien Anton Söllner und später sein Sohn Alois Söllner, der 1959 verstorben ist.

Ein erster Schritt zum Schutz dieses unter Denkmalschutz stehenden Kulturerbes ist mit der Sanierung des Daches getan worden. Viel Kraft und Anstrengung würde aber notwendig sein, um eine Gesamtrenovierung zu veranlassen. Voraussetzung dafür wäre eine zukunftsorientierte Nutzung des Objekts.

Einen Beitrag zur Aufarbeitung der Geschichte des Freihofes hat der Felser Hobbyhistoriker Ludwig Leuthner geleistet. Vor allem mit dem Übersetzen alter Urkunden.

Herausgeber ist der Dorferneuerungsverein Kollersdorf-Sachsendorf, dem auch der Verkaufserlös zugute kommt. Kaufpreis 10 Euro. Infos: Heidi Veitl 0699/81786196.

