Waldbrände vermeiden: Dringender Appell im Bezirk Tulln

Mit der Hitze in den Sommermonaten steigt auch die Waldbrandgefahr. Zur Vorbeugung ist seit 11. März im Bezirk Tulln - wie übrigens in ganz Niederösterreich - die Waldbrandverordnung in Kraft. Damit verbietet die Bezirkshauptmannschaft „das Rauchen sowie jegliches Feuerentzünden im Wald und in dessen Gefährdungsbereich“.

Der Gefährdungsbereich ist überall dort gegeben, wo die Bodendecke oder die Windverhältnisse das Übergreifen eines Bodenfeuers oder eines Feuers durch Funkenflug in den benachbarten Wald begünstigen. Die Nichtbeachtung dieser Verordnung kann zu einer Geldstrafe bis zu 7.270 Euro oder einer Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen führen.

Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Burkhart appelliert an alle, die sich im Wald und in der Natur aufhalten, keine Feuer zu entzünden und nicht zu rauchen: „Es ist sehr schwierig Wald- und Flurbrände zu löschen!“ Eindrücklich hat das ja im Vorjahr die 13-tägige Bekämpfung der Flammen im Waldgebiet in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau an der Rax (Bezirk Neunkirchen) gezeigt.

