Fürs Heizen (zu) viel brennen? Rundblick im Bezirk Tulln

Werbung

Das Tullner Lagerhaus ist einer der größten Heizmittelanbieter im Bezirk. Das Lagerhaus bietet hochwertige Brennstoffe, wie Pellets, Heizöl, Briketts, Kohle, Brennholz oder Kaminholz. Beliefert wird es von der Firma Genol. Das Energieunternehmen ist Spezialist für Brennstoffe, Treibstoffe sowie Spezialprodukte für Kraftfahrzeuge.

„Die Lieferungen werden sich bis in den Herbst ziehen“

Oliver Eisenhöld, Bereichsleiter Energie in RWA Raiffeisen Ware Austria und Geschäftsführer Genol GmbH, sagt zur derzeitigen Situation: „Generell ist die Nachfrage in allen Bereichen zum Thema Heizen und Energie hoch in Österreich, was in Teilen zu Lieferverzögerungen führt. Die Preise haben sich innerhalb eines Jahres etwa verdoppelt.“

Auch die Nachfrage nach Pellets ist seit dem Frühjahr stark gestiegen, der Markt kann aber durchwegs abgedeckt werden, „die Lieferungen werden sich bis in den Herbst ziehen“, führt Eisenhöld aus.

Drastischer ist es bei Holz: „Im Holzbereich gibt es in Österreich einen Engpass, da hier ein Hortungs-Effekt zum Tragen kommt und nicht kurzfristig nachproduziert werden kann, sondern das Holz bereits ein Jahr zuvor geschlägert wird. Viele lagern derzeit die vielfache Menge ein als zuvor. Dies betrifft auch Holzbriketts.“

Beim Heizöl kann es aufgrund der OMV-Raffinerieausfalls zu kurzfristigen Lieferverzögerungen bei Treibstoffen kommen. Daher geht Oliver Eisenhöld davon aus, dass die Versorgung in den meisten Bereichen sichergestellt werden kann, „unser Tipp lautet bei den Einkaufsmengen zu bleiben, die man pro Jahr benötigt und nicht zu „hamstern.“

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.