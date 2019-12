Es ist noch stockdunkel, als in der ersten Dezemberwoche so gegen 5.30 Uhr auf der Tullner Polizeistation das Notruftelefon klingelt. „Mein Freund will sich umbringen!“, so der aufgeregte Anrufer. Mittels Handypeilung kann der Aufenthaltsort des möglichen Selbstmordkandidaten herausgefunden werden: die Tullner Rosenbrücke.

Die Polizeibeamten Andreas Röhrbacher und Benjamin Gerstl machen sich unverzüglich auf den Weg und finden tatsächlich einen jungen Mann mitten auf der Brücke am Geländer sitzend, die Beine darüber baumelnd, einen dicken Gurt um den Hals gezurrt. „Wauns zuwe kummts, spring i!“, ruft der Verzweifelte ihnen entgegen.

Die beiden Polizisten erkennen sofort den Ernst der Lage und verwickeln den 19-Jährigen geschickt in ein Gespräch. Nach endlosen Minuten, in denen es um Leben oder Tod geht, gelingt es ihnen, den jungen Mann vom Geländer zu ziehen.

„Ich bin mächtig stolz auf meine Beamten. Sie haben es geschafft, ein Leben zu retten. Und das unter Einsatz ihres eigenen Lebens“, lobt Bezirkspolizeikommandantin Sonja Fiegl. „Sie haben das richtige G’spür bewiesen.“

Die erfahrene Polizistin empfiehlt, in scheinbar ausweglosen Situationen – rechtzeitig – professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen: „Da gibt es jede Menge Anlaufstellen, die umfassende Beratung anbieten.“ Ist Gefahr in Verzug, steht sowohl die Polizei unter dem Notruf 133 als auch das Kriseninterventionsteam vom Roten Kreuz Tulln unter 059144 69 000 zu Verfügung.

„Die weitere Betreuung übernimmt dann das Akut-Team NÖ unter 0800 144 244“, weiß Christian Köttler vom Roten Kreuz Tulln.