Zwentendorfer Kleinkunstbühne geht in 25. Saison

Im 25. Kabarettjahr erwartet die Gäste auf der Kleinkunstbühne im Donauhof ein umfangreiches und buntes Herbstprogramm. Den Anfang machen am Freitag, 30. September, um 20 Uhr „Blözinger“, unter der Regie von Roland Düringer, mit ihrem Programm „Zeit“. Zeit ist relativ, komisch und manchmal grausam. Ein Programm einfach aus dem Leben gegriffen.

Im Oktober wird es dicht gedrängt. Am 8. Oktober kommen - frei nach William Shakespeare - Caroline Athanasiadis und Erich Furrer mit ihrem Comedy-Hit „Julia & Romeo“. Eingeschoben wurde am Dienstag, 11. Oktober, um 16 Uhr „Saschas Travestie“, mit einem Kostümwechsel alle drei Minuten, „Wuchteldruckn“ mit und im Publikum.

Am 22. Oktober soll es für Franziska Wanninger „Rote Rosen hageln“ und der letzte Publikumsmagnet ist am 27. Oktober Stefan Jürgens mit seiner „Was zählt“-Tour.

Am 4. November wird es wienerisch mit Joesi Prokopetz bei „Vienna waits for you“ und am 18. November kann Lydia Prenner-Kasper endlich ihr Damenspitzerl bringen.

Vor Weihnachten kommt dann noch am 2. Dezember Martin Kosch und am 7. Dezember folgt Herbst Steinböck mit seinem Weihnachtsprogramm.

