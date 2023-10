Herbstkonzert Großweikersdorfer Chor begeisterte mit Liebesliedern

Foto: GMV Großweikersdorf

D er Gesang- und Musikverein (GMV) ließ mit seinem Herbstkonzert „All You Need Is Love“ bei den Zuhörerinnen und Zuhörern Erinnerungen an die Schmetterlinge im Bauch aufleben.