Vollbild Mehr aus Tulln Herbstlauf Alle waren hoch motiviert 10/23: Bezirk Tulln Yoga/Beckenbodentraining/Klang Pielachtal Band „SchikK“ veröffentlicht erstes Album Mehr Top-Stories Sonnenstrom Haushalte in St. Pöltner Siedlung dürfen nur vier kW einspeisen NÖ-Fußball 1. Landesliga 57 NÖ-Trainer räumten ihren Stuhl 27.000 Euro weg Betrug mit Kryptowährung: ein Jahr Haft FB Aufwärmen mit Isabella Koranda U6 männlich Iris Koranda mit den Medaillen Verköstigung mit Wasser, Bananen und Schnitten U6 weiblich U8 männlich U8 weiblich U10 männlich U10 weiblich U12 männlich U12 weiblich Raphael und Nico Marlies und Valerie U14 und U16 Organisatorin Stefanie Reißner Siegerehrungen Tontechniker Andreas Schmidinger und Fotograf Siegerehrung mit Königstettens Bürgermeister Roland Nagl Siegerehrung mit Königstettens VS-Direktorin Elfriede Beer Siegerehrung mit Hauptsponsor (Oberbank) Siegerehrung mit Zeiselmaurer VS-Leiterin Karin Grünberger und Bürgermeister Martin Pircher FF Weidlingbach - 3er Staffel Hauptläufe Siegerehrungen - Nordic Walking Siegerehrungen mit Königstettens Vizebürgermeister Ronald Gutscher - Hobbylauf Martin Krejci interviewt ältesten Teilnehmer Rudolf Bergen (Jahrgang 1931). Siegerehrungen - Volkslauf Siegerehrungen - Herbstlauf Tagesschnellsten Siegerehrungen - 3er-Staffellauf Vereinswertung Unternehmenswertung Aufwärmen mit Isabella Koranda 1 /224 Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Foto: Monika Gutscher Anzeige Herbstlauf Alle waren hoch motiviert . Ein Sportevent der besonderen Klasse: Der 17. Königstetter Herbstlauf mit Organisatorin Stefanie Reißner fand wieder am Sportplatz statt.

Vergangenen Samstag, 7. Oktober, fand der mittlerweile 17. Königstetter Herbstlauf des Alpenvereins der Sektion Königstetten statt. Am Vormittag konnten sich die Kinder und Schüler beim Laufen austoben und am Nachmittag waren die Jugendlichen und Erwachsenen an der Reihe.

Gestartet wurde mit den Kleinsten etwas verspätet, da sich der Start aufgrund der riesigen Menge an Nachmeldungen verzögerte. Die Kinder- und Schüler-Läufe befanden sich zentral am abgegrenzten Gelände des Sportplatzes. Eine Sportplatzrunde entsprach einer Länge von ca. 300m, die auch schon die kleinsten Kinder hervorragend bewältigten. Nach den Knirpsen (U6: 103 bzw. U8: 126 Teilnehmer) mit einer Sportplatzrunde, Kinder (U10: 91 bzw. U12: 35 Teilnehmer) mit drei Runden und Schüler (U14 und U16: 25 Teilnehmer) mit fünf Runden folgte anschließend die Siegerehrungen vor Ort. Das besondere an der Laufveranstaltung war so wie in den Vorjahren, dass jeder Teilnehmer eine selbstgemachte Medaille und ein Startersackerl erhielt. Nicht nur die besten Drei aus den Altersgruppen erhielten einen Herbstlauf-Holzpokal, sondern auch für die besten Läufer aus den Gemeinden Königstetten, St. Andrä Wördern, Muckendorf-Wipfing und Zeiselmauer-Wolfpassing gab es eine Sonderwertung (Kindergarten und Volksschule).

Auch dieses Jahr gab es wieder Neuigkeiten: Einerseits gab es dieses Jahr eine Vereins- und Firmenwertung beim Staffellauf und andererseits war die Volkslauf (-cup)-Disziplin (ca. 8.600 m) neu, welche eine Mittelstrecke zwischen dem Herbstlauf (ca. 12.900 m) und dem Hobbylauf (ca. 4.300m ) darstellte. Außerdem wurde bei der Allgemeinen Wertung der Jugend- und Erwachsenen-Läufe eine Umstellung von 5er-Stufen auf 10er-Stufen ab der Hauptklasse vorgenommen.

Auch die Bewerbe Hobbylauf, Nordic Walking, 3-er Staffellauf (je ca. 4.300 m) und der neue Volksslauf sowie der Herbstlauf erfreuten sich großer Beliebtheit: Insgesamt absolvierten 163 Läufer ihren Bewerb. Die Strecke verlief wie im Vorjahr vom Sportplatz über Oberfeldstraße - Anton Eichberger-Straße - Hauptgraben-Straße bis zur Hauptgraben-Brücke - Feldweg „Wipfing“ und über den neuen Radweg auf der Wipfinger Straße zurück zum Sportplatz.

Das Team des Alpenvereins verköstigte alle Zuschauer und Läufer mit Speis und Trank. Moderator Martin Krejci führte gekonnt durch die Bewerbe, Andreas Schmidinger sorgte für die musikalische Umrahmung dieses besoderen Laufevents. Alle Ergebnisse finden sich unter www.koenigstetter-herbstlauf.at .