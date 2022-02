Ab sofort gibt es auch DAC-Weine vom Wagram

Jetzt ist es endlich soweit: Der Wagram wird Österreichs 17. Gebiet mit DAC-Herkunftsschutz für seine gebietstypischen Weine. Damit ist tatsächlich ein überaus langwieriger „Geburtsprozess“ abgeschlossen.

Der DAC-Verordnungsentwurf für das Weinbaugebiet Wagram ist nun von der zuständigen Bundesministerin Elisabeth Köstinger in Kraft gesetzt worden.

„Wagram DAC“ als Nummer 17 in Österreich

Damit ist die geschützte Herkunftsbezeichnung „Wagram DAC“ die bereits 17. ihrer Art in Österreich. Und das in drei Stufen: Gebietswein, Ortswein, Riedenwein (siehe auch Infos ganz unten).

Bei den Gebietsweinen bleibt die traditionelle Rebsortenvielfalt erhalten, mit 13 weißen und roten Rebsorten. Ebenso sind am Wagram aber auch Gemischter Satz und Cuvées künftig als DAC-Herkunft möglich.

Weil als Ortsweine laut DAC-Verordnung 27 geschützte Ortsangaben vorgesehen sind, ist praktisch jeder Weinbauort am Wagram vertreten.

Gültig für Weine ab dem Jahrgang 2021

Zugelassen sind künftig sieben Rebsorten als Ortsweine, die sortenrein ausgebaut werden müssen. An der Spitze der Herkunftspyramide stehen die Riedenweine, also Weine aus einzelnen, gesetzlich definierten Anbaulagen. Dafür erlaubt sind die Leitsorten am Wagram: Grüner und Roter Veltliner sowie Riesling.

Alle Weine müssen der Angabe „trocken“ entsprechen, die Weißweine dürfen keinen dominanten Holzton aufweisen. Gültig ist die Verordnung für Weine ab dem Jahrgang 2021.

„Es geht vor allem um eine einheitliche Bewerbung unseres Weinbaugebietes“, freut sich Leopold Blauensteiner, der als früherer Vizepräsident des NÖ Landesweinbauverbandes mit dem Thema DAC jahrelang befasst war.

Auf der Vorderseite der Weinflaschen wird sich auf den Etiketten jedenfalls die Bezeichnung des Weinbaugebietes finden. Der Kunde möchte vor allem wissen, woher sein Wein stammt.

