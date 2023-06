Pfadfinderfest in der Au

Bei schönstem Kaiserwetter boten die Pfadfinder aus Tulln beste Unterhaltung und Küche zu ihrem alljährlichen Heurigen. Neben dem Pfadfinderheim konnten es sich Besucher bei Grillhendl, Bratwürstel, Koteletts und vielen weiteren Spezialitäten gut gehen lassen. Die aufgestellten Zelte waren gerade bei der feuchten Witterung sehr willkommen.

Trotz des Regenwetters am Freitag ließen es sich dutzende Gäste nicht nehmen, den Pfadfindern bei ihrem Fest Gesellschaft zu leisten und mitzufeiern. Am Samstag trafen dann auch dank wesentlich trockenerer Witterung eine Vielzahl mehr an Gästen ein. Die zahlreichen helfenden Mitglieder und Freunde der Tullner Pfadfinder freute das sichtlich.

Abgesehen von den mannigfaltigen kulinarischen Genüssen kamen die Pfadfinder auch ihrem kreativen und sportlichen Anspruch nach. Auch für die Jüngeren gab es ein umfangreiches Beschäftigungsfeld, vom Malen über die Erkundung der näheren Umgebung in einem Parcour.

Der Kindernachmittag am Samstag stand heuer unter dem Motto "Bauernhof". Neben Mandalamalen, Kinderschminken und einem Hindernisparcours durften die Kinder auch mit den eigenen Bioblo Steinen ihren Stall nachbauen. Foto: Michaela Trinkl

Für die älteren Besucher wurde an den Abenden musikalische Unterhaltung geboten. Dabei nutzte man die gebotenen infrastrukturellen Möglichkeiten des Pfadfinderheimes, um mit reichlich Licht und Akustik für die passende Stimmung zu sorgen.

Am Freitag machte der Regen dann zum Start der Band "Leopoldi Groove Society" Pause und die Band brachte das Publikum zum Tanzen. Foto: Michaela Trinkl

Alles in allem war das diesjährige Fest der Tullner Pfadfinder trotz des stärkeren Regens am Freitagabend eine gelungene Möglichkeit, der Au und ihren Scouts einen abwechslungsreichen Besuch abzustatten. Gut Pfad.