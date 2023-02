Königstettner Hilfe für Rumänien

Königstettens Diakon Peter Robitza unterstützt die Hilfsaktion von Diakon Peter Zidar in Rumänien:

„Alte Menschen sind in Rumänien mehrfach hilfsbedürftig: Mit ihren niedrigen Pensionen von kaum 150 Euro monatlich und Preisen wie in Österreich, dazu die enorm gestiegen Strom- und Gaspreise, können sich viele das alltägliche Leben nicht mehr leisten. Wenn jemand Medikamente braucht, wird es noch schlimmer, denn die gibt es, wie in Österreich, nur mit einem Rezept, aber nicht um eine Rezeptgebühr, sondern nur um den vollen Handelspreis – für viele unbezahlbar“, erklärt Robitza.

„Am besten können wir diesen Menschen beistehen, wenn wir das sammeln, was sie am dringendsten brauchen und sich am wenigsten leisten können.“

Für Tausende komme noch ein schlimmes Leiden hinzu: Ihre erwachsenen Kinder sind ausgewandert und lassen nichts mehr von sich hören. Es bleiben Traurigkeit, Einsamkeit, Schmerzen, Hunger und Kälte.

„Am besten können wir diesen Menschen beistehen, wenn wir das sammeln, was sie am dringendsten brauchen und sich am wenigsten leisten können. Das sind Medikamente und Pflegeutensilien, hauptsächlich Windeln für Erwachsene“, sagt der Diakon.

Um Medikamente verantwortungsbewusst einsetzen zu können, dürfen sie bei der Abgabe frühestens in eineinhalb Jahren (derzeit Mitte 2024) ablaufen. Robitza und Zidar übernehmen auch geöffnete Medikamentenpackungen.

Diakon Peter Zidar aus Maria Anzbach bringt die Sachspenden persönlich nach Rumänien zur Caritas Oradea. Diese leitet die Spenden an die Bedürftigen in den Heimen und an die Heimkrankenpflege weiter. „Wir würden staunen, wie dankbar diese Menschen für unsere Hilfe sind“, so Königstettens Diakon Robitza.

Seit Frühjahr 2022 konnten durch Sachspenden bereits zehn Pkw-Ladungen an Sachspenden (Windeln, Gehhilfen, Bettzeug, Medikamente, …) an Diakon Peter Zidar für die Rumänienhilfe übergeben werden. Sie ersuchen nun um Spenden zur weiteren Unterstützung des Hilfsprojektes.

Spenden können bei Diakon Peter Robitza abgegeben werden oder werden auch gerne abgeholt: bitte um vorherige Terminvereinbarung telefonisch unter 0699 / 817 40 214 oder per E-Mail an peter.robitza@gmail.com.

