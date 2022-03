Gewaltige Welle der Hilfsbereitschaft auch im Bezirk Tulln

Die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ist ungemein groß. Unzählige private Initiativen wurden ins Leben gerufen. Zahlreiche Hilfsaktionen für die Menschen in der Ukraine sind bereits voll angelaufen.

Abseits dieser Aktionen ist auch in der Zivilgesellschaft eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft zu spüren. Im ganzen Tullner Bezirk werden täglich neue Initiativen gesetzt, um den Opfern des Einmarsches der Russen zur Seite zu stehen.

Die NÖN holt Beispiele privater und öffentlicher Hilfe vor den Vorhang, die für die Hilfsbereitschaft der Tullner Bevölkerung stehen.

„Wir sind so eine großartige, gesegnete Gemeinde, lasst uns helfen.“

Der Königstettner Markus Golla ist Teil des „Verein für weltweite Nothilfe“-Teams. Der Verein bezweckt die Unterstützung von Not leidenden Menschen auf der Flucht, indem sie mit den nötigen Lebensmitteln, Kleidung, Schuhen, medizinischer Hilfe, hygienischen Artikeln etc. versorgt werden.

„Gemeinsam mit Personen aus dem Königstettner Raum wurden vor allem Medikamente und Kindersachen gesammelt. Zusammen mit anderen Hilfsgütern ging es letzten Freitag in die Ukraine“, erzählt Golla.

Und eines möchte er noch sagen: „Jeder, der in irgendeiner Weise soziales Engagement zeigt, ist jemand, den man vor den Vorhang holen sollte! Es spielt keine Rolle, ob ihr spendet, helft, im sozialen oder Gesundheitsbereich arbeitet oder einfach ehrenamtlich etwas Gutes tut!“

Auch die Familie Schultz aus Königstetten organisiert eine Spendensammlung samt Transport für die Ukraine. Die Spenden werden nach telefonischer Vereinbarung (Gerhard Schultz: 0676/9671346, Eveline Schultz: 0676/3640145) in der Peter Rosegger-Straße entgegengenommen. Benötigt werden Schlafsäcke, Isoliermatten, warme Unterwäsche, Verbandsmaterial jeglicher Art, Konservendosen und haltbare Lebensmittel.

Thomas Räuber-Karas startete spontan die Aktion „ St. Andrä-Wördern hilft“: „Wir sind so eine großartige, gesegnete Gemeinde, lasst uns helfen.“ So wurde in der vergangenen Woche gestartet, Sachspenden für die Ukraine zu sammeln.

Die Spenden werden an die rumänisch-ukrainische Grenze gebracht. Gebraucht wird alles was man zum Überleben benötigt. Von der Gemeinde wurde ihnen die alte NEWAG Halle (Bahngasse 5 in Wördern) geborgt, um Spenden zu sammeln, zu sortieren und an die Grenze zu schaffen.

Derzeit kann man dort mittwochs von 15 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr Sachen spenden. Benötigt werden: haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel, Kleidung (möglichst warm), Matratzen (bitte gesäubert), Bettzeug, Heizmaterial und Babynahrung. „Wir können das Leid nicht beenden, aber wir können es ein bisschen lindern“, sagt Räuber-Karas, „der Zuspruch und die spontane Hilfe seitens der Bevölkerung ist überwältigend.“

Neben Wördern engagiert sich auch Sieghartskirchen

Auf Initiative von Gemeindebürgerin Olga Maguire startet auch in der Marktgemeinde Sieghartskirchen eine Sammelaktion für die Ukraine. Ab Montag, 7. März, hat die neue Sammelstelle in Ollern am Hauptplatz 1 (ehem. Raika) jeden Montag und Freitag von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten können Sachspenden am Gemeindeamt Sieghartskirchen zu den Parteienverkehrszeiten abgegeben werden.

Gesammelt werden Hygieneartikel (Masken, Schutzhandschuhe, Toilettenpapier, Zahnbürsten- & Pasten, Seifen, Feuchttücher, Windeln, Monatshygiene-Artikel), Erste-Hilfe-Ausrüstung (Schmerzmittel, Verbandsmaterial, Pflaster, Desinfektionsmittel), unverderbliche Lebensmitte, Baby-Nahrung und Fläschchen. Bitte Sachspenden in Kartons einsortiert abgeben.

Erpersdorferin aus Ukraine sammelt Spenden

Der Zwentendorfer Erwin Berger und seine Frau Iryna – sie stammt aus der Stadt Uzhgorod in der Ukraine, wo auch der Rest ihrer Familie lebt - starteten eine Sammelaktion für Menschen in der Ukraine. Vorerst ist eine Fahrt bis zur ungarischen Grenze geplant, dort sollen die Hilfsgüter an die Hilfsorganisation aus Uzhgorod übergeben werden, wo sie in das Zentrallager für die Hilfslieferungen gebracht werden.

Gebeten wird um haltbare Lebensmittel, Bekleidung, Schuhe, Verbandsmaterial und Medikamente. Das Augenmerk liegt auch auf Lebensmittel für Babys und Kleinkinder sowie Kinderspielzeug, Buntstifte, Malbücher, etc. Auch Taschenlampen, Batterien, Schlafsäcke, ISO-Matten und alles zum Feuer machen und zum Kochen wird benötigt, da damit gerechnet werden muss, dass die Gas- und Stromversorgung in Kürze ausfällt.

Die erste Fahrt findet am Samstag, 12. März, statt, sollte die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung anhalten, sind weitere Fahrten geplant. Erwin Berger sagt: „In Uzhgorod leben Verwandte von meiner Frau Iryna, sie sind in der Flüchtlingsbetreuung tätig. Damit ist gewährleistet, dass die Spenden nicht verschwinden, sondern bei den Flüchtlingen ankommen.“

Abgabeort ist das Lager der Firma PartyMEXX in Erpersdorf, Donaugasse 3/Top 7 ab sofort bis auf Widerruf. Um vorherige Terminvereinbarung unter 0676/ 7757719 (Erwin Berger) wird gebeten. Die Spenden sollen, wenn möglich, in Schachteln gebracht werden. Gerne können bei Bedarf die Spenden auch abgeholt werden. Initiator Erwin Berger ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft vieler Firmen und Vereine aus der Umgebung.

Die Sammelaktion für die Ukraine, welche von der Pfarrkirche Heiligeneich und von der Marktgemeinde Atzenbrugg ins Leben gerufen wurde, hat sämtliche Erwartungen übertroffen: Es wurden Kleidung und Hygieneartikel gespendet. Auch Nahrung für Kleinkinder, Decken und Handtücher wurden abgegeben.

Zahlreiche Helfer kamen, um bei der Lagerhalle der Firma Eder Hilfestellung beim Sortieren und beim Verpacken zu geben. Bereits vergangenen Mittwoch wurde ein Bus mit der ersten Lieferung nach Wien in die griechisch-katholische St. Barbara Kirche (Pfarrkirche der Ukrainischen Unierten Kirchengemeinde) gefahren. Diese bringt die Spenden direkt in die Ukraine. Die Aktion ist noch nicht zu Ende, Helfer werden zum Sortieren der Sachspenden in Heiligeneich, Landstraße 9, gebraucht.

Neben Sach- und Geldspenden gibt es weitere Möglichkeiten der Hilfe: Wenn Sie eine Unterkunft haben, die Sie zur Verfügung stellen möchten, senden Sie eine Mail an: nachbarschaftsquartier@bbu.gv.at .

