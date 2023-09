Tag des Denkmals im Bezirk Tulln

Der Tag des Denkmals 2023 zeigt die Vielfalt und Unterschiedlichkeit des kulturellen Erbes Österreichs im Jubiläumsjahr: Seit 100 Jahren gibt es das österreichische Denkmalschutzgesetz.

Er präsentiert aktuelle Projekte der Denkmalpflege und lenkt die Blicke auch auf vorerst unscheinbare oder unbekannte Denkmäler. Im Rampenlicht stehen dabei traditionelle Handwerkstechniken, die Werte und Qualitäten der unterschiedlichsten Denkmälern, aber auch die Menschen, die dahinterstehen und mit viel Engagement zur Erhaltung des österreichischen Kulturerbes beitragen. Mehrere Programmpunkte zeigen am Tag des Denkmals das unter dem Schutz der UNESCO stehende Immaterielle Kulturerbe und machen damit lebendige kulturelle Ausdrucksformen sichtbar und erlebbar.

Veranstalterinnen und Veranstalter in ganz Österreich öffnen ihre historischen Objekte und erzählen, was diese zu besonderen Orten und lebendigen Denkmälern macht. Auch im Bezirk Tulln sind zwei Gebäude dabei: So kann man das Schloss Sitzenberg besuchen und spannende Dinge erfahren. Weitere Informationen findet man unter: https://tdd2023.appwebit.at/denkmal/1017.

Auch der römische Fächerturm in Tulln, der im 4. Jahrhundert nach Christus entstanden ist, kann besichtigt werden. Das Denkmal Fächerturm ist steinerner Zeitzeuge für zwei bedeutende Epochen in der historischen Entwicklung der Stadt Tulln: die römische Antike und das Früh- und Hochmittelalter. Der Tag des Denkmals bietet somit eine einmalige Gelegenheit sich selbst den historischen Turm anzusehen. Mehr Informationen unter: https://tdd2023.appwebit.at/denkmal/919.

Tullner Türme Tour

Tulln nutzt die Gelegenheit und bietet auch eine Tullner Türme Tour an, denn Türme spielen zu allen Zeiten für jeden Ort eine bedeutende Rolle. Sie prägen, definieren oder verschandeln das Stadtbild, erweitern oder verstellen - je nach Stand-Punkt - die Sicht, erlauben räumliche und zeitliche Orientierung, versprechen Schutz und Geborgenheit, schließen ein und aus, warnen vor Gefahren oder rufen zum Feiern.

Die „Tullner Türme Tour“ führt am „Tag des Denkmals“ zu solchen steinernen Zeugnissen der Geschichte. Salzturm und Stadtturm, die Kirchtürme von St. Stephan, der Rote Turm und der römische Fächerturm erzählen dabei von verschiedenen historischen Epochen, vom Werden und Wachsen der Stadt Tulln von der Antike bis ins 18. Jahrhundert. Start ist um 14 Uhr beim Stadtmuseum Tulln. Anmeldung für die Führung unter: +43 (0)2272 690 189 oder info@stadtmuseum-tulln.at.