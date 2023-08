Grabungsfunde aus Tullner Bahnhofstraße an Museum übergeben

„Neue Grabungsfunde sind wie kleine Puzzlestücke, die das Bild unserer Stadtgeschichte ergänzen und mit weiteren Erkenntnissen anreichern. Es ist daher immer sehr spannend, wenn uns die Archäologen nach ihrer Arbeit Bericht erstatten“, meint Bürgermeister Peter Eisenschenk.

Im Zuge der Errichtung eines Wohnbauprojekts der Familie Lukas-Loley in der Bahnhofstraße wurden etliche historische Artefakte entdeckt. Das Fundmaterial umfasst Gebäudefundamente und verschiedene Gegenstände aus Keramik, Eisen, Buntmetall, Glas und Tierknochen, die von der römischen Kaiserzeit bis in die Neuzeit reichen.

Besonders erwähnenswert sind ein Henkeltopf aus dem 17. oder 18. Jahrhundert, sowie das Blatt einer Bart-Axt aus dem Mittelalter. Noch älter, vermutlich aus dem Frühmittelalter, ist ein Armreif aus Buntmetall. Ein besonderer Fund ist außerdem ein aus Tierknochen gefertigter Schlittschuh, der mittels Riemen an Schuhe gebunden werden konnte.

Der Großteil der Fundgegenstände wurde von der Familie Lukas-Loley dem Stadtmuseum Tulln übergeben -insgesamt waren es neun Kartons. „Wir bedanken uns bei der Familie Lukas-Loley sehr herzlich für diese großzügige Überlassung. Die Funde bilden einen repräsentativen Querschnitt durch die Tullner Stadtgeschichte und werden im Museumsdepot für mögliche weitere wissenschaftliche Aufarbeitungen eingelagert“, erklärt Franz Hebenstreit, Stadtrat für Museen, Tourismus und Freizeitbetriebe.

Reise in die Steinzeit im Stadtmuseum

Im Rahmen des Tullner Aktivsommers bietet das Stadtmuseum Tulln ein Wissenschafts-Aktiv-Programm für Kinder an. Am Sonntag, 20. August, tauchen die Kinder dabei in das steinzeitliche Leben ein: In einem zweistündigen Workshop können sie als Jäger und Sammler auf Spurensuche nach Original-Fundstücken gehen, eigenen Schmuck aus Naturmaterialien basteln und sich als Künstler mit Erdfarben versuchen. Die Kosten belaufen sich auf 15 Euro pro Kind (ab acht Jahren), Mindesteilnehmerzahl ist zehn Personen. Am Nachmittag bietet das Stadtmuseum zudem Führungen durch das Römermuseum (14 Uhr) und durch das ehemalige Reiterlager Comagenis (15.30 Uhr) an.

Eine Anmeldung zu Workshop und Führungen ist telefonisch unter 02272 690 189 oder per E-Mail an info@stadtmuseum-tulln.at erforderlich. Weitere Infos gibt es auf roemermuseum-tulln.at.