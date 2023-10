HLW/FSW/FSB Tag der offenen Tür

Elias Zeiler (Schulsprecher), Vanessa Skutan und Sara Punz (Stellvertreterinnen) laden im Namen der gesamten Schulgemeinschaft zu den Tagen der offenen Tür ein. Foto: privat

Werbung Jetzt reinklicken und ansehen! Anzeige Habt ihr schon unsere neuesten Videos und TV-Beiträge gesehen?

A m Donnerstag, 19. Oktober (16 – 19.30 Uhr) und am Freitag, 20. Oktober (14 – 18 Uhr) öffnet die humanberufliche Schule in Tulln wieder ihre Pforten, um interessierten Schülerinnen und Schülern Einblicke in den Schulalltag zu geben.