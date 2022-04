Partnerschule in Italien: Neue Erfahrungen für Lehrer und Schüler

Werbung

Die Lehrkräfte der HLW/FSW/FSB Tulln nutzten die Zeit des Distance Learnings im letzten Schuljahr, um im Rahmen der Schulentwicklung das Profil der Schule zu stärken. Die Schulleiterin Margit Längauer bestärkte ihr Team, sich nach dem ersten Erasmus+ Projekt mit der Partnerschule in der Slowakei auch weiter der Öffnung nach außen zu widmen.

Ein Projektteam, koordiniert von David Fuchs, erarbeitete einen ausführlichen Projektplan für die Schuljahre bis 2027 und ist somit nun „Akkreditierte Erasmus+ Schule“. Neben wertvollen Fortbildungen mit Schwerpunkt des bi-lingualen Unterrichts oder kooperativen Unterrichtsmethoden im Ausland, nimmt das Lehrkräfteteam der HLW/FSW/FSB Tulln auch Hospitationen in Schulen im Ausland ins Visier. So werden im Schuljahr 2023/24 Lehrkräfte der Tullner Schule einen Teil des Unterrichtsjahres an Schulen in Frankreich und Spanien erleben können.

Das besondere Augenmerk des Erasmus+ Projektplans liegt auf dem Schüleraustausch mit Jugendlichen aus anderen Ländern. Die bereits erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Partnerschule in der Slowakei soll auch zukünftig fortgesetzt werden. „In diesem Schuljahr gelang es uns auch, eine neue Schulpartnerschaft mit einer Schule in Atri, Italien, aufzubauen. Die Schülerinnen und Schüler freuen sich bereits, wenn wir diese demnächst besuchen können“, berichtet Längauer.

Für die Schüler der HLW/FSW/FSB Tulln stehen somit alle Türen offen, neue Erfahrungen zu sammeln und Freundschaften im Ausland zu knüpfen.

