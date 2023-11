Büchereileiterin Susanne Haidegger lädt zwei Mal im Jahr zur Veranstaltung „Buch trifft Häkelnadel“. Ein verregneter Freitag war der ideale Abend, um Wolle mit Häkel- und Stricknadeln einzupacken und damit in die gemütliche Gemeindebücherei nach Heiligeneich zu kommen. Während Gaby Eder aus ihrem neuen Buch vorlas, klapperten die Häkel- und Stricknadeln der Gäste. Beate Jilch häkelt einen Schal für das Patenkind der Tochter, Susanne Haidegger strickt einen Pullover für ihre Tochter und Gaby Eder packte auch ihr Strickwerk aus, es werden Bumerang-Schals für die Zwillingsenkelinnen.

Die nächsten Termine in der Bücherei sind: Donnerstag, 9. November, 19 Uhr, Buchpräsentation und Lesung mit Gaby Eder. Samstag, 11. November, 14 Uhr, Science afternoon – Roboter Rennen: Wer baut den schnellsten Lego Roboter. Freitag, 24. November, Lesung mit Susanne Scholl. Es ist immer was los in der Bücherei.