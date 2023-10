HAK/HAS Tulln eröffnete ihr Forum

Die HAK/HAS Tulln lud zur ersten öffentlichen Veranstaltung in ihren neuen Zubau, das "Forum", ein. Christian Helmenstein, Chefökonom der Österreichischen Industriellenvereinigung, widmete sich dabei in seinem Vortrag „Die digitale Dividende - ein Versprechen, das hält?“ der nachhaltigen Entwicklung der Digitalisierung.

"Die Effekte werden sich nicht auf Geringqualifizierte beschränken", räumte er ein, zeigte jedoch gleichzeitig neue Beschäftigungspotenziale auf, die jungen Menschen Perspektiven bieten. Mit Studien untermauerte er, dass hoch digitalisierte Unternehmen überproportional hohe Zuwächse durch weitere Digitalisierung erwarten. Daher werde auch das Beschäftigungswachstum in diesen Bereichen höher sein. "Digitale Kompetenz braucht eine formale Ausbildung, die erwirbt man nicht nebenbei", wandte er sich direkt an die Schülerinnen und Schüler der vierten und fünften HAK-Klassen im Publikum.

HAK/HAS-Direktor Peter Eisenschenk konnte bei dieser Veranstaltung zahlreiche Ehrengäste begrüßen: die Landtagsabgeordneten Bernhard Heinreichsberger und Andreas Bors, beide selbst Absolventen der HAK, Brigitte Schuckert (Leiterin Pädagogischer Dienst in der Bildungsdirektion NÖ), Pater Pius Obioma Nwagwu, zahlreiche Stadt- und Gemeinderäte, Garnisonskommandant Reinhard Kraft, Stadtamtsdirektor Viktor Geyrhofer, die Schulärztin Andrea Becker, Vertreter von am Zubau beteiligten Firmen sowie von Unternehmen aus der Region, die die Schule bei Praxistagen bzw. durch Sponsoring unterstützen. Besonderen Dank richtete Eisenschenk einerseits an den ehemaligen Direktor Karl Heinl andererseits an Direktionsassistentin Michaela Kosik und Schulwart Peter Urbanitsch, die beide den Zubau "intensiv begleitet hatten".