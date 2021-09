Die letzte Schlagzeile in Bezug auf überhöhte Geschwindigkeit lieferte Mitte April dieses Jahres ein Pkw-Lenker, der mit 207 km/h anstatt der erlaubten 130 km/h auf der Stockerauer Schnellstraße (S 5) bei Königsbrunn unterwegs war. Ob der 33-Jährige sich an die erlaubten 130 km/h gehalten hätte, wären die Maßnahmen bereits damals in Kraft gewesen, sei dahin gestellt.

Mit 1. September wurden nämlich die Strafen für Schnellfahren extrem angehoben. Zudem muss man, sollte einem wegen zu rasanten Fahrens gar der Führerschein entzogen worden sein, nun doppelt so lange auf die Rückgabe der Fahrberechtigung warten.

Einordnung als „Rennstrecke“ vermindert Sicherheitsgefühl

Ausgewiesene Raserstrecken sind im Bezirk jedoch nicht zu finden, wie Bezirkspolizeikommandantin Sonja Fiegl betont. „Eine derartige Beurteilung einer öffentlichen Straße wäre unseriös. Das können wir uns als Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten meiner Ansicht nach nicht leisten.“

Durch subjektive Kategorisierungen von Straßen in „Rennstrecken“ werde das Sicherheitsgefühl nicht gefördert. Vielmehr setzt die Polizei hierbei auf laufende Verkehrsüberwachung an verschiedenen Örtlichkeiten.

Die Bezirkshauptmannschaft Tulln – ihr obliegt das Verhängen der Strafen – stößt da ins selbe Horn. „Von unserem Fachgebiet Verkehr werden regelmäßig Unfallhäufungsstrecken begutachtet. Hier muss es sich aber nicht um klassische Raserstrecken handeln“, weiß Bezirkshauptmann Andreas Riemer, „natürlich wird laufend im Einvernehmen mit den Straßenerhaltern an Verbesserungen gearbeitet.“

Von neuralgischen Punkten im Bezirk weiß auch Harald Kaufmann, Leiter der Straßenbauabteilung Tulln, nichts. Er erklärt die Vorgangsweise, sollte in einem bestimmten Bereich eine vermehrte Unfallhäufigkeit festgestellt werden: „ In Zusammenarbeit mit Verkehrssachverständigen und der Exekutive wird die Situation unter Beobachtung gestellt und Messungen vorgenommen. Allfällige Lärmbelästigungen werden von den Anrainern meistens subjektiv wahrgenommen.

Berghotel Tulbingerkogel litt unter Motorenlärm

Bei dem bekannten Thema der Motorradstrecken Exelberg und Tulbingerkogel handle es sich übrigens auch nicht um „klassische Raserstrecken“, wie Bezirkshauptmann Andreas Riemer betont, „da die allermeisten Fahrer dort legal unterwegs sind, was aber leider an der Lärmproblematik nichts ändern würde.“

Davon kann Linda Bläuel vom Berghotel Tulbingerkogel ein Lied singen. Das renommierte Ausflugslokal und Hotel-Restaurant litt bisher besonders unter Motorenlärm. Vor allem Gäste, die sich bei Schönwetter im Gastgarten aufhielten, fühlten sich belästigt. Denn vor dem Haus führt eine Straße vorbei, die zum Rasen beziehungsweise zum Beschleunigen verleitet, und auf der sich vor allem Biker beweisen wollen. Zudem stellt der hoteleigene Parkplatz eine ideale Umkehrgelegenheit dar.

Doch es treten nicht nur Motorradbiker als Ruhestörer in Szene. „Es gibt sogar auch eine Gruppe Porschefahrer, die regelmäßig ihre Fahrkünste demonstriert und sich dabei gegenseitig filmt“, weiß Linda Bläuel zu berichten.

Das hätte sich jetzt aber stark gebessert. Und zwar seit die Gemeinde Tulbing gemeinsam mit der Arge 2Rad mit der Kampagne „Fahr ruhig weiter“ aktiv geworden ist, etwa durch Anbringen von Markierungen. Auch die Polizei sei nach Ende des großen Lockdowns im Mai verstärkt aufgetreten und hätte Kontrollen durchgeführt. Bläuel: „Jetzt ist alles viel entspannter. Wir hoffen sehr, dass das auch so bleibt.“ Nicht nur vorbeifahren, sondern auch vorbeischauen, so lautet jetzt die Devise

Eine Tuning- oder Roadrunnerszene ist den Behörden im Bezirk nicht bekannt. Im Gegensatz zur Stadt Salzburg, wo die Polizei in der Nacht auf Samstag Strafen in Höhe von insgesamt 6.000 Euro verhängt und 64 Delikte dabei zur Anzeige gebracht hat.