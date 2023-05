„Eing'steckt is!“ bot Wienerlied, Operette, Heurigen und mehr

ST. ANDRÄ-WÖRDERN Das Hörkunstfestival startete mit Elektronik, Blasmusik und Hörspiel, bei dem Alexandra Sommerfeld und Gilbert Handler vom Blinden Laber und dem Breitwieser Schani, dem „Robin Hood von Wien“, erzählten. Zu hören waren auch die elektroakustischen Kompositionen von Günter Rabl und Handler, die unter anderem eine traurige Version von „Stellt's meine Ross in Stall“ präsentierten. Danach ging es weiter zum Nachtprogramm im Mainstreet-Saal: Das Publikum war begeistert von den energetischen Darbietungen der Rockband „Last Aid“, der wundervoll mitreißenden Austropop-Band „Grant“ und der Jam-Session von „Silent Sounds“ rund um Mario Aiwasian. Gleichzeitig war in der Pfarrkirche eine Klanginstallation mit Aufnahmen der Chöre zu hören, dargeboten mittels eines imposanten Lautsprecherorchesters.

Günter Haumer sang Hommage an Edmund Eysler

Am zweiten Festivaltag ging es weiter mit einer Hommage an den Operettenkomponisten Edmund Eysler: Mehr als 150 Besucher nutzten die Gelegenheit, vor der Eysler-Ruine den Operettenklängen, gesungen von Günter Haumer und begleitet von Emanuel Schulz, zu lauschen. Dazu gab es eine Lesung von Gilbert Handler. Auch Eyslers Urenkel Paul Wagner erzählte aus seinen Erinnerungen. Danach wurde das eigens kreierte Eysler-Eis in der Eisdiele „Eisfux“ zu Operettenklängen verköstigt. Im Anschluss ging es zum Festival-Heurigen „Zur schönen Aussicht“.

Die mehr als 250 Besucher wurden von einem Drehorgel spielenden Buben begrüßt, bevor die ins Tal hinunter singende Sängerrunde Kritzendorf mit Männerchor-Liedern über Wein und die Zither-Spielerin Renate Meißner auf den Heurigen einstimmten.

Als schließlich die stimmgewaltigen und teils schaurig-schönen Wienerlied-Darbietungen von Handler in Begleitung von Daniel Pilz und Edi Würzburger einsetzten und dann auch noch das Wienerlied-Duo „Die Strottern“ bei Sonnenuntergang spielten, war die Heurigen-Kultur Stimmung perfektioniert und das Publikum restlos begeistert.

