Derzeit sind die Treibstoffpreise wieder extrem hoch. Ein Umstand, der kaum jemanden freut – auch nicht die Tankstellenbetreiber. Roman Ötzelt ist seit 28 Jahren in der Branche, früher als Tankstellenpächter, nun als Manager bei Stiglechner, dem größten privaten Tankstellenbesitzer, hat gerade die BP-Tankstelle in Tulln neu gestaltet.

„Früher hat es gereicht, ein bisschen Motoröl anzubieten, Service an der Zapfsäule – das war's“, erinnert er sich. Seither hat sich einiges geändert. Ötzelt war einer der ersten, die einen eigenen Shop an der Tankstelle öffneten. „Damals war das noch Neuland“.

Mittlerweile könnte man ohne Shop nicht mithalten, im Gegenteil: „Mit dem Verkauf von Treibstoff alleine könnten wir nicht überleben“, sagt Ötzelt.

Tulln ist beim Sprit Niedrigpreisgebiet

In und um die Stadt Tulln sind die Preise für Treibstoff eher niedrig, konstatiert Ötzelt. Das liege an den vielen Tankstellen, die hier auf kleinem Raum Sprit anbieten. Ein Blick in den Spritpreisrechner verrät: Ötzelt hat recht. Von Amstetten bis Zwettl, von Klosterneuburg bis Schwechat findet man kaum einen Ort, an dem billigere Preise ausgespuckt werden.

Dennoch: Die Preise sind im Vergleich über die Zeit gerade hoch, und „irgendwo spart der Kunde, wenn er viel Geld an der Zapfsäule lässt“, ist für Ötzelt klar. Nur: „Wir können auch nicht unter dem Einkaufspreis verkaufen.“ Es schmerze manchmal, wenn man mit Preisen der Konkurrenz nicht mitkönne. Aber: „Unsere Philosophie ist nicht, der Billigste sein zu müssen“, setzt Ötzelt andere Schwerpunkte.

Einer davon ist das Flair auf der Tankstelle. Punkt eins: die Gastronomie. Hier wird frisch gekocht, ein selbstgemachtes Gulasch, selbst gemachtes Frühstück, und das in einem ansprechenden Ambiente.

Punkt zwei: die Autowäsche. Händisch wird das Auto von einem Tankstellen-Mitarbeiter vorgewaschen, anschließend geht es durch den 40 Meter langen Waschanlagen-Tunnel.

Nachhaltigkeit an der Tankstelle

So umweltschonend wie möglich, ist auch das Motto an den Tankstellen. Die neu gestaltete Einheit hat eine 100 kW-Photovolatikanlage, 90 Prozent des Wassers aus der Waschanlage wird recycelt.

Was bleibt, ist auf bessere Zeiten zu hoffen – und billigere Sprit-Preise. Der Israel-Konflikt hat noch einmal einen Ruck nach oben verursacht – eine spürbare Entspannung erwartet der Experte erst, wenn sich die weltpolitische situationberuhigt hat. Wann das sein könnte? Ende 2024/025.