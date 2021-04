Ein 30-jähriger Autofahrer war nach Polizeiangaben beim Versuch einen Lkw zu überholen in den entgegenkommenden Wagen einer 21-Jährigen gekracht. Der Mann wurde vom Notarzthubschrauber "Christophorus 9" in das UKH Wien-Meidling geflogen. Seine Unfallgegnerin wurde per Rettung in das Universitätsklinikum Tulln gebracht. Die B14 war für beinahe zwei Stunden gesperrt.