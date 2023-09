Team Seedjection Tulln holt Sieg in der Kategorie „Ökologisch genial“

Knapp 100 niederösterreichische Geschäftsideen hatten die Chance genutzt und beim riz up Genius Ideen- und Gründerpreis 2023 eingereicht. Die Jury bewertete nach den Kriterien Innovation, Kundennutzen und Realisierbarkeit. 25 Geschäftsideen wurden im Vorfeld von der Jury nominiert, 14 Projekte bei der Verleihung seitens der langjährigen Sponsoren ausgezeichnet.

In der Kategorie „Ökologisch genial“ konnte das Tullner Team Seedjection von der Ensemo Gmbh (ex aequo mit der Burner Pioneers GmbH, St. Pölten Land) den ersten Preis holen. Ensemo entwickelt ein mechanisches Hochdurchsatzverfahren für die Injektion von Mikroorganismen in Saatgut. Mit dieser Technologie ist es möglich Mikroorganismen großflächig in der Landwirtschaft einzusetzen. Dadurch kann der Einsatz von Agrochemikalien minimiert werden.

„Ich gratuliere allen riz up Genius nominierten und preisgekrönten Projektleiterinnen und Projektleitern und wünsche Ihnen viel Elan und vor allem unternehmerischen Erfolg“, würdigte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die anwesenden Unternehmerinnen und Unternehmer. „Fast 2.000 Einreichungen aus den letzten Jahren zeigen, wie hoch das Interesse am riz up Genius Ideen- und Gründerpreis ist“, betonte die Geschäftsführerin von riz up, Niederösterreichs Gründeragentur, Petra Patzelt.