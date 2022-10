Mit Herz & Hirn: NÖ Kabarett-Premiere in Tulln

Als ewig gegensätzliches Kabarett-Yin und Yang bestechen Gerhard Walter und Gunkl in ihren Doppelconferencen als „Herz & Hirn“. Weil das nicht nur sehr gut funktioniert, sondern auch vom Publikum goutiert wird, tun die beiden das nun schon zum dritten Mal.

Zum ersten Mal in Niederösterreich zu sehen ist „Herz & Hirn III“, wie das Programm folgerichtig heißen muss und auch heißt, am Freitag, 21. Oktober, auf der Bühne des Danubium Tulln.

Was den Inhalt angeht, verraten die beiden Künstler nicht viel, aber immerhin heißt es im Pressetext: „In der Welt gibt es ja Sachen. Und es passiert immer wieder etwas. Und das, was passiert, passiert, weil zwischen den Sachen etwas ist. Und das, was da so alles ist im Zwischen, das interessiert uns sehr. Eigentlich hätten wir das Programm also ,Zwischen Herz & Hirn‘ nennen können. Aber wenn wir diesen Titel wörtlich durchexerzieren, dann ist auf der Bühne nur das ,Zwischen‘, und wir zwei könnten daheimbleiben. Und dafür spielen wir einfach zu gern miteinander.“

Die beiden spielen also sehr gerne miteinander. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich lohnt, ihnen dabei zuzusehen, ist wiederum direkt proportional zur Spielfreude von Gunkl und Walter … also sehr hoch. Langer Rede kurzer Sinn: Gehen Sie hin und schauen Sie sich das an. Um diese Empfehlung mit aller Klarheit zu unterstreichen, verlosen E&A und die NÖN 2x2 Karten für die Niederösterreich Premiere von „Herz & Hirn III“. Wer bis Donnerstag, 20. Oktober, 11 Uhr eine E-Mail an redaktion.tulln@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.

