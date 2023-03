Haus der Digitalisierung: Was kann die zentrale Anlaufstelle in Tulln?

Das Herz des digitalen Wandels in Niederösterreich schlägt in Tulln, genauer gesagt im Bereich des Campus Technopol Tulln. In diesem Stadtteil konnten über die Jahre bereits mehr als 1.200 Arbeitsplätze im Bereich Wissenschaft und Forschung geschaffen werden. Gemeinsam mit der Landeswirtschaftsagentur Ecoplus gibt die NÖN einen Überblick, was man alles im Haus der Digitalisierung findet.

Grosser Showroom mit 360-Grad-LED-Wall

Im großen Showroom ist aktuell die Ausstellung "Mensch + Maschine" zu sehen. Foto: ecoplusMarouschek

Herzstück ist der Showroom powered bei Hypo NÖ, der als Location für die jährlich wechselnde Ausstellung dient. Aktuell ist hier die interaktive Themeninszenierung „Mensch + Maschine“ zu sehen. Sie macht Digitalisierung auf verständliche, emotionale, anregende und unterhaltsame Weise erlebbar: Wo steckt künstliche Intelligenz überall drinnen? Wie smart werden wir in Zukunft leben? „Mensch + Maschine“ gibt in interaktiven Stationen viele spannende Einblicke und sorgt nicht zuletzt durch eine 360°-LED-Show für Wow-Momente. Kostenfreie Besuchsslots gibt es unter https://tickets.virtuelleshaus.at/ Ein Besuch ist Montag bis Samstag zwischen 10 und 18 Uhr möglich. Letzter Einlass in die Ausstellung ist um 17.30 Uhr. Der Showroom kann aber auch als Eventlocation gebucht werden - 500 Quadratmeter bieten unendlich viele Möglichkeiten für besondere Veranstaltungen. Je nach Art der Bestuhlung finden hier bis zu 400 Gäste Platz. Für kleinere Events bietet sich die Innovation Lounge powered by EVN an. Sie bietet auf 130 m² Platz für bis zu 40 Personen. Die luftige Lounge eignet sich z.B. für Meetings, die technische Ausstattung für hybride Formate und Multimedia-Präsentationen steht bereit.

Spielerischer Zugang zur Digitalisierung im FabLab

Das FabLab der Wissenschaftsabteilung des Landes NÖ lädt dazu ein, neuartige digitale Technologien auf spielerische Art und Weise kennenzulernen und auszuprobieren. Foto: ecoplusMarouschek

Wer tiefer ins Thema Digitalisierung eintauchen möchte, ist im FabLab powered by ACP bestens aufgehoben. Das FabLab der Wissenschaftsabteilung des Landes NÖ lädt dazu ein, neuartige digitale Technologien auf spielerische Art und Weise kennenzulernen und auszuprobieren. Besucherinnen und Besucher erhalten in Workshops einen Einblick wie 3D-Drucker, Lasercutter oder Schneidplotter funktionieren, können per VR-Brillen interessante Orte besuchen oder mittels Augmented Reality virtuelle Objekte im Raum platzieren. Der spielerische Zugang steht dabei an erster Stelle.

Vielfältiges Serviceangebot in Sachen Digitalisierung für die Wirtschaft

Ein zentraler Fokus der Serviceleistungen im „Haus der Digitalisierung“ liegt auf der Unterstützung der niederösterreichischen Wirtschaft im Bereich Digitalisierung. So ist etwa die Geschäftsstelle für Technologie und Digitalisierung des Landes im „Haus der Digitalisierung“ zu finden. Sie verbindet verschiedene Digitalisierungsinitiativen miteinander und ist eine Koordinationsstelle, um innovative Projekte anzustoßen und Informationen zu Best-Practice-Beispielen auszutauschen. http://land-noe.at/noe/teamdigitalisierung.html

Die Wirtschaftskammer NÖ ist ebenfalls mit einem Büro im „Haus der Digitalisierung vertreten. Expertinnen und Experten beraten hier zu Trends und Technologien aus Forschung, Kreativwirtschaft und Digitalisierung. Außerdem bieten sie Unterstützung bei Fördermaßnahmen, Patenten, Informationen zu E-Business, IT-Security und Social Media.

Accent - der Hightech Inkubator des Landes NÖ wiederum bietet Startups im „Haus der Digitalisierung“ auf rund 100 Quadratmetern einen innovativen Coworking-Space powered by AirportCity Space.

riz up, die Gründeragentur des Landes NÖ hat für Gründerinnen und Gründer sowie für Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer ein umfangreiches kostenloses Angebot von Beratung in allen Phasen der Unternehmensentwicklung, über Seminare und Webinare bis zu Video-Tutorials in der riz up Digithek.

Im ersten Stock wird Bio Data Science studiert

In diesem Hörsaal werden Studenten des FH-Studiengangs Bio Data Science unterrichtet. Foto: ecoplusMarouschek

Im ersten Obergeschoss ist der Biotech Campus Tulln der FH Wiener Neustadt angesiedelt. Mit dem berufsbegleitenden „Bio Data Science“–Studiengang schlägt die FH Wr. Neustadt in Tulln die Brücke von der Biotechnologie zur Digitalisierung. Mit der Erweiterung im „Haus der Digitalisierung“ kann die FH diesen Schwerpunkt verstärken und die Standortqualität für die Studierenden maßgeblich verbessern. Weiterer Schwerpunkt neben „Bio Data Science“ ist das Bachelor- und Master-Studium Biotechnische Verfahren.

Kulinarisch Energie tanken in der „Ladestation“

In der "Ladestation" werden Gerichte täglich frisch zubereitet. Foto: ecoplusMarouschek

Für das kulinarische Wohl sorgt im „Haus der Digitalisierung“ das Restaurant „Ladestation“ von Sodexo. Hier werden Gäste den ganzen Tag über mit Energie versorgt - immer angepasst an Tageszeit, Saison und individuellen Geschmack. Das fängt mit Frühstücksboxen an und hört mit Salaten, Bowls und Wraps noch lange nicht auf. Wert legt man auf regionale Produkte – viele Zutaten stammen von heimischen Betrieben. Vegan, vegetarisch oder mit Fleisch - in der „Ladestation“ werden die Gerichte täglich frisch zubereitet. Zum Genießen vor Ort oder zum Mitnehmen. Aktuelle Mittagskarte: https://at.sodexo.com/ladestation.html. Geöffnet hat die Ladestation montags bis samstags jeweils von 8 bis 18 Uhr.

Damit haben Sie einen Überblick über das 4.200 Quadratmeter große Haus erhalten. „Der Vollbetrieb ist erfolgreich angelaufen, die unterschiedlichen Angebote werden gut angenommen. Hier ist wirklich für jeden und jede das passende Angebot dabei“, sagt Digitalisierungslandesrat Jochen Danninger zum Start des neuen blau-gelben „Digitalisierung-Zentrums“ in Tulln.

