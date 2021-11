Michelhausen: Rudolf Friewald legt Bürgermeisteramt zurück

Im Mai feierte er seinen 60. Geburtstag, jetzt setzt Rudolf Friewald einen Schritt, den er schon lange geplant hatte: Mit 1. November tritt er die Polit-Pension an. Die NÖN sprach mit dem nicht immer unumstrittenen ÖVP-Langzeitmandatar über seine Laufbahn.

NÖN: Herr Friewald, wieso treten sie gerade jetzt als Bürgermeister zurück?

Rudolf Friewald: Mir ist lieber, die Leute fragen mich, warum ich gehe, als sie fragen: Wann geht er endlich? Und um Alt-Bezirkshauptmann Peter Partik zu zitieren: Man kann die Pension nur nach vorne verlängern, aber sicher nicht nach hinten. Heute bin ich fit und gesund, ich möchte noch etwas vom Leben haben, also Zeit mit meiner Familie verbringen und meinem Hobby, der Jagd nachgehen.

„Der Bahnhof Tullnerfeld begleitet mich seit gut 30 Jahren“

Apropos Zeit mit der Familie: Ihre Tochter und ihre beiden Enkelkinder leben in Australien. Wollen Sie Ihren Lebensmittelpunkt auch verlagern?

Ich habe gerade meine Jagd in Mariazell auf weitere zehn Jahre gepachtet. Einen alten Baum versetzt man nicht, ich bleibe ein Michelhausner.

Die wichtigsten Projekte in Ihrer Laufbahn waren die HL-Bahn und der Bahnhof Tullnerfeld. Warum waren Sie von Beginn an davon überzeugt?

Ja, das begleitet mich seit gut 30 Jahren. Jede Veränderung ruft erst einmal Skepsis hervor. Aber ich habe damals nicht „Nein“ gesagt, weil ich überzeugt war, dass wir etwas daraus machen können. Wie man heute sieht, ist uns das auch gelungen und die Entwicklung rund um dieses Großprojekt wird weitergehen. Das kann man maximal bremsen, aber nicht verhindern.

Bürgermeister Rudolf Friewald (rechts) mit Prominenz aus Kirche, Land und Bezirk bei der Eröffnung des Bahnhofs Tullnerfeld 2012, sicher DER Meilenstein in seiner Laufbahn. Friewald setzte sich von Beginn an für das Projekt „HL-Bahn“ Tullnerfeld ein. Wie er selbst sagt: „Das begleitet mich seit gut 30 Jahren.“ Peischl

In der heißen Bahndiskussionsphase waren Sie ja auch Landtagsabgeordneter. Wie war das damals?

Ich erinnere mich da an 1998, als es die erste Vorwahl gab. Damals habe ich mich als einziger voll zur HL-Bahn bekannt und wurde dafür auch viel angefeindet. Ich habe schon überlegt, wie ich meine Lebensplanung ändern kann, aber überraschenderweise trotzdem gewonnen und bis zuletzt das Grundmandat geschafft. Aber irgendwann wurde es doch zu fordernd, weil die Gemeindearbeit immer mehr wurde. Ich entschied mich für das Bürgermeisteramt, weil ich hier mehr gestalten konnte.

Rund um HL-Bahn-Grundstückstransaktionen und Ihre Unternehmen wurde auch immer wieder Kritik laut. Wie gehen Sie damit um?

Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt. Soll heißen: Bringt man nichts zusammen, haben es alle von Anfang an besser gewusst. Und wenn doch, dann heißt es: „Eh klar, der hat es sich gerichtet.“ Egal ob Bauernkompost, Heizwerk oder Deponie/Planie, da hätte jeder mitmachen können, wir haben sogar Leute gesucht. Aber Vieles wurde zu Beginn eher belächelt.

„Heute gibt es in der Politik oft Angriffe auf persönlichster Ebene und öffentliche Vorverurteilungen.“

Welche Projekte in der Gemeinde waren Ihnen besonders wichtig?

Oh, das waren sehr viele Dinge, zuletzt beispielsweise der Kindergarten in Michelhausen mit Kleinkindbetreuung. Er wurde zu 100 Prozent gefördert und die Gemeinde musste nur den Grund zur Verfügung stellen. Oder 2003 die Volksschulsanierung: Damals haben wir auf eine Förderung verzichtet, weil wir den Turnsaal doppelt so groß gebaut haben, wie nötig gewesen wäre, um einen Puffer für die Zukunft zu schaffen. Nur, dass die Nachmittagsbetreuung so stark nachgefragt wird, das haben wir damals noch nicht vorhergesehen. Oder, dass wir in den Ortschaften Atzelsdorf, Michelndorf, Pixendorf und Streithofen Retentionsflächen geschaffen haben, damit sich dort Starkregenereignisse nicht mehr so stark auswirken.

Gibt es auch Projekte, die Sie nicht mehr umsetzen konnten?

Ja, durchaus. Manche hätte ich sogar genehmigt in der Schublade liegen. Aber nachdem diese Dinge dann wieder zu 100 Prozent an mir hängen geblieben wären, weil sich niemand anderer für die Umsetzung gefunden hätte, habe ich gesagt: Na, dann eben nicht.

Wie hat sich die Politik über die Jahre verändert?

Ich war immer einer, der „Ja“ oder „Nein“, aber nie „Jein“ gesagt hat. Ich glaube, das haben viele Leute an mir geschätzt. Heute gibt es oft Angriffe auf persönlichster Ebene und öffentliche Vorverurteilungen. Klar, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen, soll es Konsequenzen geben, aber erst dann. Ich bin ja Verfechter eines Mehrheitswahlrechts: Da kann eine Partei entscheiden und wenn Sie falsch liegt, bekommt sie bei der nächsten Wahl die Rechnung präsentiert.