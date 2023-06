Urteil für Cannabis-Plantage

600 Cannabis-Pflanzen mit einem geschätzten Ertrag von zwölf Kilogramm Suchtgift wurde in einem Keller in Michelhausen gefunden. Der „Gärtner“ der Anlage wurde nun am Landesgericht St. Pölten verurteilt. Er hatte sich um die Pflanzen gekümmert, sei aber nicht der Drahtzieher der Organisation.

Bei dem Haus handelte es sich um ein angemietetes Haus. Die Besitzer hatten angeblich keine Ahnung, was sich im Keller abspielte. Der angeklagte Serbe gab an, dass er die Arbeit aus Geldnot angenommen hatte. Dafür habe er rund 2.000 Euro pro Monat bekommen. Am Haus entstanden Schäden in einem Wert von rund 24.700 Euro. Außerdem schloss sich die Netze Niederösterreich mit 3.800 Euro dem Verfahren an, denn auch die Stromrechnung für die Plantage wurde nicht bezahlt.

Der Angeklagte wurde zu einer unbedingten Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Auch ein weiterer Verantwortlicher wurde bereits in Wien verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig.